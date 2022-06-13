Неизвестный насмерть зарезал прохожего в парке Екатеринбурга

Трагический инцидент произошел около девяти вечера в зеленой зоне рядом с Уральским государственным университетом путей сообщения. По словам очевидцев, злоумышленник подкрался к прогуливающимся горожанам, одного из них убил, другому нанес многочисленные ножевые ранения.