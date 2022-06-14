Свердловские власти увековечат память погибших на Украине воинов

Posted 14 июня 2022, 08:24
Published 14 июня 2022, 08:24
Modified 19 августа 2024, 22:17
Updated 19 августа 2024, 22:17
Память свердловчан, павших в ходе проведения спецоперации, почтят с помощью размещения мемориальных табличек, монументальных живописных полотен и других уличных конструктивных и оформительных объектов с именами бойцов, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.
Соответствующее решение было принято после призыва депутата Госдумы РФ Андрея Альшевских в адрес свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Глава региона выразил поддержку инициативе народного избранника. Он заявил, что она будет принята во внимание при проектировке, возведении и реконструкции улиц областных населенных пунктов.