Свердловские власти увековечат память погибших на Украине воинов

Соответствующее решение было принято после призыва депутата Госдумы РФ Андрея Альшевских в адрес свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Глава региона выразил поддержку инициативе народного избранника. Он заявил, что она будет принята во внимание при проектировке, возведении и реконструкции улиц областных населенных пунктов.