Грозы, град и туман ожидаются в Нижнем Тагиле

Так, во вторник, синоптики прогнозируют на севере сильные грозы с порывами ветра до 15 метров в секунду, а также град. В некоторых районах региона утром ожидается сильный туман. Днем воздух прогреется до +32 градусов, ночью ожидается до +18.
В связи с этим все муниципалитетам региона рекомендовано провести превентивные мероприятия по недопустимости возникновения чрезвычайных ситуаций. Сильный ветер может повредить ЛЭП и незакрепленные конструкции. В связи с ливнями возможно подтопление территорий, а туман может привести к возникновению ДТП, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.