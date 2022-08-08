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Грозы, град и туман ожидаются в Нижнем Тагиле

Грозы, град и туман ожидаются в Нижнем Тагиле

Сегодня, 17:32
Фото: 1MI
Штормовое предупреждение объявлено в связи с погодными условиями 9 августа в Свердловской области, в том числе и в Нижнем Тагиле.

Так, во вторник, синоптики прогнозируют на севере сильные грозы с порывами ветра до 15 метров в секунду, а также град. В некоторых районах региона утром ожидается сильный туман. Днем воздух прогреется до +32 градусов, ночью ожидается до +18.

В связи с этим все муниципалитетам региона рекомендовано провести превентивные мероприятия по недопустимости возникновения чрезвычайных ситуаций. Сильный ветер может повредить ЛЭП и незакрепленные конструкции. В связи с ливнями возможно подтопление территорий, а туман может привести к возникновению ДТП, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

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#Природа#Новости УрФО#Погода#Гроза#Град#Туман#Синоптики#Евгения Сафина
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