Грозы, град и туман ожидаются в Нижнем Тагиле

В связи с этим все муниципалитетам региона рекомендовано провести превентивные мероприятия по недопустимости возникновения чрезвычайных ситуаций. Сильный ветер может повредить ЛЭП и незакрепленные конструкции. В связи с ливнями возможно подтопление территорий, а туман может привести к возникновению ДТП, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.