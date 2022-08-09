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Велосипедистка в короткой мини-юбке взбудоражила жителей Екатеринбурга

Велосипедистка в короткой мини-юбке взбудоражила жителей Екатеринбурга

Сегодня, 20:54
Фото: Ура.ру
Жительница Екатеринбурга, которая участвовала в короткой мини-юбке в велосипедном заезде в честь Дня строителя, взбудоражила участников и болельщиков.

Многих свердловчан возмутил внешний вид участницы, которая пришла на соревнования в юбке и топе. Однако девушка не согласна с обвинениями.

Участница рассказала, что с удовольствием занимается спортом. Ехала она на велосипеде не в юбке, а в юбке-шортах, которые были специально сшиты ранее для городского конкурса.

По словам девушки, на велозаезде она заняла третье место на дистанции 28 километров, а на следующий день уже участвовала в марафоне «Европа — Азия», где преодолела 42,2 километра. В планах у свердловчанки на ближайшее время триатлонная гонка, в которую включены бег, плавание и велозаезд, пишет Ура.ру.

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#Евгения Сафина#Общество#Новости УрФО#Екатеринбург#Велосипед#Заезд#Юбка#Спортсменка#Болельщики
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