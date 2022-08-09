Велосипедистка в короткой мини-юбке взбудоражила жителей Екатеринбурга

По словам девушки, на велозаезде она заняла третье место на дистанции 28 километров, а на следующий день уже участвовала в марафоне «Европа — Азия», где преодолела 42,2 километра. В планах у свердловчанки на ближайшее время триатлонная гонка, в которую включены бег, плавание и велозаезд, пишет Ура.ру.