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Обслуживание детских площадок в парках Нижнего Тагила обойдется в 7,9 млн рублей

Обслуживание детских площадок в парках Нижнего Тагила обойдется в 7,9 млн рублей

Сегодня, 11:50
Фото: TagilCity.ru
Аукцион на определение компании по обслуживанию детских и спортивных площадок в парках объявлен в Нижнем Тагиле. Начальная цена контракта 7,9 млн рублей.

Подрядчик, согласно техническому заданию, должен будет ежедневно проверять целостность оборудования и малых архитектурных форм в парках, выявлять дефекты, перекрывать доступ к неисправным элементам, выполнять срочный ремонт и замену деталей оборудования. Также компанию обязуют следить за чистотой элементов скверов: убирать скопившуюся воду, мусор и надписи, сделанные вандалами.

Напомним, новые парки в Нижнем Тагиле регулярно подвергаются вандализму. В сквере за ДК «Юбилейный» сломаны качели и скамейки. На Площади Славы на Вагонке подростки изрисовали гранитные плиты мемориального комплекса. На Девятом поселке на новой спортивной площадке также появились посторонние надписи маркером.

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#Анна Григорьева#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Сквер#Благоустройство#Обслуживание
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