Обслуживание детских площадок в парках Нижнего Тагила обойдется в 7,9 млн рублей

Напомним, новые парки в Нижнем Тагиле регулярно подвергаются вандализму. В сквере за ДК «Юбилейный» сломаны качели и скамейки. На Площади Славы на Вагонке подростки изрисовали гранитные плиты мемориального комплекса. На Девятом поселке на новой спортивной площадке также появились посторонние надписи маркером.