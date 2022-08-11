Обслуживание детских площадок в парках Нижнего Тагила обойдется в 7,9 млн рублей

Подрядчик, согласно техническому заданию, должен будет ежедневно проверять целостность оборудования и малых архитектурных форм в парках, выявлять дефекты, перекрывать доступ к неисправным элементам, выполнять срочный ремонт и замену деталей оборудования. Также компанию обязуют следить за чистотой элементов скверов: убирать скопившуюся воду, мусор и надписи, сделанные вандалами.
Напомним, новые парки в Нижнем Тагиле регулярно подвергаются вандализму. В сквере за ДК «Юбилейный» сломаны качели и скамейки. На Площади Славы на Вагонке подростки изрисовали гранитные плиты мемориального комплекса. На Девятом поселке на новой спортивной площадке также появились посторонние надписи маркером.