Журнал от театра кукол в Нижнем Тагиле стал ещё одним подарком к 300-летию города

Пятый номер онлайн-журнала «Такая вот Петрушка» приурочен к большому городскому празднику. Издание выходит только в электронном виде. Издается для маленьких и взрослых, возрастной ценз — 3+.
Директор театра Татьяна Ткачёва рассказала, что учреждение не могло проигнорировать событие и не выпустить номер несмотря на высокую загрузку представлениями. Также представитель учреждения поздравила тагильчан с важным для города мероприятием.
В новом номере – исторические игрушки Джампинг Джеки, обучение театральному этикету, легенды о Петрушке и многое другое. Также читателей ждёт секрет создания большого и злого паука, сообщает театр.