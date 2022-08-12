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Журнал от театра кукол в Нижнем Тагиле стал ещё одним подарком к 300-летию города

Журнал от театра кукол в Нижнем Тагиле стал ещё одним подарком к 300-летию города

Сегодня, 17:09
Фото: Нижнетагильский театр кукол
Журнал от театра кукол в Нижнем Тагиле стал ещё одним подарком городу к 300-летнему юбилею.

Пятый номер онлайн-журнала «Такая вот Петрушка» приурочен к большому городскому празднику. Издание выходит только в электронном виде. Издается для маленьких и взрослых, возрастной ценз — 3+.

Директор театра Татьяна Ткачёва рассказала, что учреждение не могло проигнорировать событие и не выпустить номер несмотря на высокую загрузку представлениями. Также представитель учреждения поздравила тагильчан с важным для города мероприятием.

В новом номере – исторические игрушки Джампинг Джеки, обучение театральному этикету, легенды о Петрушке и многое другое. Также читателей ждёт секрет создания большого и злого паука, сообщает театр.

Фото: Нижнетагильский театр кукол
300 лет Нижнему Тагилу. День первый. Текстовая трансляция TagilCity.ru
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