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Молодоженов поздравили в День города мэр Владислав Пинаев с супругой Еленой

Молодоженов поздравили в День города мэр Владислав Пинаев с супругой Еленой

Сегодня, 14:38
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Шесть пар, поженившихся в Нижнем Тагиле 13 августа, поздравили мэр Владислав Пинаев с супругой Еленой в день празднования 300-летнего юбилея города.

Около памятника Петру и Февронии собрались шесть пар. Памятные подарки им вручил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев вместе со своей супругой Еленой, с которой они прожили в браке более 30 лет.

Встреча с молодоженами 13 августа состоялась после того, как к мэру «ВКонтакте» обратился друг одной из пар. Он рассказал, что молодожены были бы очень рады встретиться с Владиславом Пинаевым в День города и день свадьбы.

Глава города принял предложение, мероприятие было решено провести в парке «Народный» у памятника покровителей семьи и брака Петру и Февронии.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Владимир и Екатерина Ермаковы познакомились на стройке нефтебазы в Нижнем Тагиле, а затем уехали жить в Санкт-Петербург. Однако свадьбу молодожены решили сыграть именно в городе знакомства и привезли на праздник гостей из Северной столицы. Они потерли на счастье зайчика на памятнике, — рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Всего за 12 и 13 августа, в дни празднования 300-летнего юбилея Нижнего Тагила, официально расписались 76 пар.

300 лет Нижнему Тагилу. День второй. Текстовая трансляция TagilCity.ru
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300 лет Нижнему Тагилу. День второй. Текстовая трансляция TagilCity.ru
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