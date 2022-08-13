Молодоженов поздравили в День города мэр Владислав Пинаев с супругой Еленой

Около памятника Петру и Февронии собрались шесть пар. Памятные подарки им вручил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев вместе со своей супругой Еленой, с которой они прожили в браке более 30 лет.
Встреча с молодоженами 13 августа состоялась после того, как к мэру «ВКонтакте» обратился друг одной из пар. Он рассказал, что молодожены были бы очень рады встретиться с Владиславом Пинаевым в День города и день свадьбы.
Глава города принял предложение, мероприятие было решено провести в парке «Народный» у памятника покровителей семьи и брака Петру и Февронии.
Владимир и Екатерина Ермаковы познакомились на стройке нефтебазы в Нижнем Тагиле, а затем уехали жить в Санкт-Петербург. Однако свадьбу молодожены решили сыграть именно в городе знакомства и привезли на праздник гостей из Северной столицы. Они потерли на счастье зайчика на памятнике, — рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Всего за 12 и 13 августа, в дни празднования 300-летнего юбилея Нижнего Тагила, официально расписались 76 пар.