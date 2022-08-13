Старт гуляниям на Лисьей горе дан в Нижнем Тагиле

Перед присутствующими выступили творческие коллективы. Тагильские артисты воспроизвели картину гуляний прошлых лет.
Также выступил глава города Владислав Пинаев. Он еще раз поздравил горожан с праздником и отметил, что все задуманное к юбилею города было реализовано.
Сегодня у нас работает более 10 площадок, а ночью прозвучит финальный салют. Пользуясь случаем, еще раз приглашаю всех его посетить, - сказал Владислав Пинаев.
Он отметил, что в городе праздника подобного масштаба никогда не было и большинство мероприятий проводятся впервые.
В завершение торжественной части был дан залп из пушки.
Далее ожидается проведение детских игровых программ. Они будут длиться до 18.00.
Сразу после окончания гуляний до 20.00 будет проходить немое кино и с 20.00 тагильчан ожидает фестиваль уличного кино.
Зрителям будут представлены короткометражные фильмы прошлых лет. Впервые будет показана картина, которая стала дебютом Саши Петрова, а также фильмы с участием Юлии Аук, Аглаи Тарасовой, Милоша Биковича и других известных актеров.
В общей сложности планируется представить 13 работ в различных жанрах.