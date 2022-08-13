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Старт гуляниям на Лисьей горе дан в Нижнем Тагиле

Старт гуляниям на Лисьей горе дан в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:38
Фото: TagilCity.ru
Массовые гуляния на Лисьей горе стартовали в Нижнем Тагиле 13 августа. Начало мероприятий ознаменовал залп из пушки.

Перед присутствующими выступили творческие коллективы. Тагильские артисты воспроизвели картину гуляний прошлых лет.

Также выступил глава города Владислав Пинаев. Он еще раз поздравил горожан с праздником и отметил, что все задуманное к юбилею города было реализовано.

Сегодня у нас работает более 10 площадок, а ночью прозвучит финальный салют. Пользуясь случаем, еще раз приглашаю всех его посетить, - сказал Владислав Пинаев.

Он отметил, что в городе праздника подобного масштаба никогда не было и большинство мероприятий проводятся впервые.

В завершение торжественной части был дан залп из пушки.

Далее ожидается проведение детских игровых программ. Они будут длиться до 18.00.

Сразу после окончания гуляний до 20.00 будет проходить немое кино и с 20.00 тагильчан ожидает фестиваль уличного кино.

Зрителям будут представлены короткометражные фильмы прошлых лет. Впервые будет показана картина, которая стала дебютом Саши Петрова, а также фильмы с участием Юлии Аук, Аглаи Тарасовой, Милоша Биковича и других известных актеров.

В общей сложности планируется представить 13 работ в различных жанрах.

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