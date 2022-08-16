Смог в воздухе и бензин в воде. Главные экологические события за неделю

На прошлой неделе Свердловскую область, в том числе и Нижний Тагил, накрыл смог от лесных пожаров. Газоанализатор TagilCity.ru фиксировал в эти дни превышение диоксида азота до двух раз — 9 и 10 августа. Посты «Уральского УГМС» поймали превышение сероводорода в размере 1,1 ПДК на Сухоложском поселке 12 августа. В этот день проходили торжественные мероприятия в честь 300-летия города с приездом высоких гостей.
Тагильчане в дни смога жаловались на ухудшение самочувствия. У некоторых горожан появились тошнота, отек горла и боли в глазах.
В Екатеринбурге в это время в воздухе норму превышала среднесуточная концентрация взвешенных частиц РМ 10 и РМ 2,5. Отборы проб на в шести точках города проводили специалисты Роспотребнадзора.
Борьбу с несанкционированными свалками продолжают вести ТОСы Нижнего Тагила. Например, в «Малой Кушве» площадка для сбора мусора расположена вдали от жилых домов. Нарушители пользуются этим и скидывают к контейнеру просроченные продукты из магазинов, старые шины, строительный мусор, рассказала TagilCity.ru председатель ТОСа Татьяна Несоленихина. Жителям Новой Кушвы удалось застать факт сброса строительного мусора, сфотографировать нарушителя, номер автомобиля и передать все это в полицию.
На протяжении шести лет жители поселка Верх-Нейвинский обнаруживали в своих водозаборных скважинах нефтепродукты. Причиной загрязнения стала АЗС. Природоохранная прокуратура через суд добилась устранения загрязнения на площади 422 тысяч кв. м. Теперь автозаправка обязана создать непроницаемый слой на своей территории.