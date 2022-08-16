Смог в воздухе и бензин в воде. Главные экологические события за неделю

На прошлой неделе Свердловскую область, в том числе и Нижний Тагил, накрыл смог от лесных пожаров. Газоанализатор TagilCity.ru фиксировал в эти дни превышение диоксида азота до двух раз — 9 и 10 августа. Посты «Уральского УГМС» поймали превышение сероводорода в размере 1,1 ПДК на Сухоложском поселке 12 августа. В этот день проходили торжественные мероприятия в честь 300-летия города с приездом высоких гостей.