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Смог в воздухе и бензин в воде. Главные экологические события за неделю

Смог в воздухе и бензин в воде. Главные экологические события за неделю

Сегодня, 11:38
Фото: TagilCity.ru
Смог от лесных пожаров накрыл Нижний Тагил на минувшей неделе, а в Верх-Нейвинском жители пили воду с нефтепродуктами. Об этих и других экологических событиях города и региона читайте на TagilCity.ru.

На прошлой неделе Свердловскую область, в том числе и Нижний Тагил, накрыл смог от лесных пожаров. Газоанализатор TagilCity.ru фиксировал в эти дни превышение диоксида азота до двух раз — 9 и 10 августа. Посты «Уральского УГМС» поймали превышение сероводорода в размере 1,1 ПДК на Сухоложском поселке 12 августа. В этот день проходили торжественные мероприятия в честь 300-летия города с приездом высоких гостей.

Превышение диоксида азота в 1,5 раза. Замеры воздуха в Нижнем Тагиле 10 августа
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Тагильчане в дни смога жаловались на ухудшение самочувствия. У некоторых горожан появились тошнота, отек горла и боли в глазах. 

Неприятный запах, тошнота, болят глаза: смог снова накрыл Нижний Тагил 11 августа
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В Екатеринбурге в это время в воздухе норму превышала среднесуточная концентрация взвешенных частиц РМ 10 и РМ 2,5. Отборы проб на в шести точках города проводили специалисты Роспотребнадзора.

Превышение взвешенных частиц в воздухе из-за смога выявлено в Екатеринбурге
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Борьбу с несанкционированными свалками продолжают вести ТОСы Нижнего Тагила. Например, в «Малой Кушве» площадка для сбора мусора расположена вдали от жилых домов. Нарушители пользуются этим и скидывают к контейнеру просроченные продукты из магазинов, старые шины, строительный мусор, рассказала TagilCity.ru председатель ТОСа Татьяна Несоленихина. Жителям Новой Кушвы удалось застать факт сброса строительного мусора, сфотографировать нарушителя, номер автомобиля и передать все это в полицию. 

Штраф до 250 тысяч грозит устроившим несанкционированную свалку тагильчанам
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На протяжении шести лет жители поселка Верх-Нейвинский обнаруживали в своих водозаборных скважинах нефтепродукты. Причиной загрязнения стала АЗС. Природоохранная прокуратура через суд добилась устранения загрязнения на площади 422 тысяч кв. м. Теперь автозаправка обязана создать непроницаемый слой на своей территории.

Нефтепродукты 6 лет отравляли скважины посёлка Верх-Нейвинский в Свердловской области
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#Анна Григорьева#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Свердловская область#Смог#Выбросы#Вода
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