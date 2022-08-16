Выживший в ДТП с 5 погибшими подросток идет на поправку в тагильской больнице

Напомним, 16-летний подросток без разрешения взял ключи от машины у родителей и поехал кататься с друзьями. Уходя от преследования полиции он разогнался до скорости 170 километров в час и врезался в карету скорой помощи на перекрестке улиц Октябрьская революция и Газетная. В результате иномарка загорелась, погибли водитель и три пассажира. Также скончалась фельдшер скорой помощи Ирина Зентерекова.