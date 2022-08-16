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Выживший в ДТП с 5 погибшими подросток идет на поправку в тагильской больнице

Выживший в ДТП с 5 погибшими подросток идет на поправку в тагильской больнице

Сегодня, 17:46
Фото: Тагильский спасатель
Единственный выживший подросток Павел из автомобиля Hyundai Accent идет на поправку. В аварии погибли четыре человека из иномарки и фельдшер скорой помощи.
Павел выжил просто каким-то чудом. Сейчас в больнице. Чувствует себя неважно, но, надеемся, поправится в скором времени, — пишут подписчики паблика «Инцидент Нижний Тагил» ВКонтакте.

Сейчас, по данным собеседника редакции TagilCity.ru, молодой человек находится в шоке и не может общаться на тему этой аварии.

Парень нормальный, непонятно, как он вообще оказался в этой компании, — рассказал ТagilCity.ru источник, знакомый с пострадавшим.

В комментариях тагильчане высказывают различные мнения по поводу случившейся трагедии.

Молодых людей не жалко, поплатились за свою беспечность. Пусть молодому человеку который выжил это будет большим уроком, и он задумается о дальнейшей своей жизни! Жалко очень врача скорой, жалко ее семью, как же им сейчас тяжело, — считает тагильчанка.

Некоторые отмечают, что Павел делает селфи в больничной палате.

Почему он на фото с радостью в глазах: «Я жив, и у меня всего лишь царапины и рука сломана»?  В шоковом состоянии вряд ли люди думают о том, чтобы взять телефон и делать селфи, — отмечают другие подписчики.

Некоторые тагильчане желают Павлу выздоровления.

Выздоровления скорейшего, жизнь одна. Берегите себя! — пожелала жительница Нижнего Тагила.

Напомним, 16-летний подросток без разрешения взял ключи от машины у родителей и поехал кататься с друзьями. Уходя от преследования полиции он разогнался до скорости 170 километров в час и врезался в карету скорой помощи на перекрестке улиц Октябрьская революция и Газетная. В результате иномарка загорелась, погибли водитель и три пассажира. Также скончалась фельдшер скорой помощи Ирина Зентерекова.

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