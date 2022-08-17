Шандалович: Детям участвующих в СВО военнослужащих предоставят дополнительные выплаты

Отмечается, что дополнительные меры поддержки семей участвующих в СВО военнослужащих предложили в Приморском крае. Там на базе МФЦ хотят сформировать постоянный специальный отдел, который будет оказывать помощь военным и их супругам. В нем будут работать специалисты по специальной политике, здравоохранению и образованию. Также в Приморье планируют разработать методичку с разъяснениями к новым законам и о том, куда при необходимости можно обратиться за помощью.