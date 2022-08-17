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Шандалович: Детям участвующих в СВО военнослужащих предоставят дополнительные выплаты

Шандалович: Детям участвующих в СВО военнослужащих предоставят дополнительные выплаты

Сегодня, 18:53
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Депутат Законодательного собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович рассказал о новых мерах поддержки семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, — их детям предоставят дополнительные выплаты.

По сообщению издания karelinform.ru, дети военнослужащих и чиновников Карелии, участвующих в специальной военной операции, получат по пять тысяч рублей в качестве компенсации затрат на подготовительные курсы в высших учебных заведениях. Мера поддержки распространяется на детей военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, а также сотрудников органов внутренних дел, принимавших участие в СВО. Шандалович подчеркнул, что соответствующий указ уже подписан главой Карелии Артуром Парфенчиковым, а Министерство образования и спорта республики до 1 сентября текущего года разработает порядок возмещения затрат.

Указ о квотах на прием в вузы для детей военнослужащих, участвующих в СВО, был подписан в мае президентом России Владимиром Путиным. Квоты распространяются на программы бакалавриата и специалитета и составят десять процентов от общего числа мест. Детей погибших в ходе спецоперации на Украине будут принимать в вузы без экзаменов. Дети военных, получивших ранения или заболевания в ходе проведения СВО, будут сдавать экзамены.

Отмечается, что дополнительные меры поддержки семей участвующих в СВО военнослужащих предложили в Приморском крае. Там на базе МФЦ хотят сформировать постоянный специальный отдел, который будет оказывать помощь военным и их супругам. В нем будут работать специалисты по специальной политике, здравоохранению и образованию. Также в Приморье планируют разработать методичку с разъяснениями к новым законам и о том, куда при необходимости можно обратиться за помощью. 

В Липецкой области также разрабатываются дополнительные меры поддержки семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. О них доложит на сессии областного совета депутатов специально сформированная рабочая группа.

В Брянской области участвующие в СВО военнослужащие будут дополнительно из регионального бюджета получать ежемесячно по семьдесят тысяч рублей.

Ранее депутаты Заксобрания Карелии предложили предоставлять ветеранам боевых действий, в том числе участникам СВО, земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Проект закона будет рассмотрен в Государственной думе. 

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