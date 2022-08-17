Шандалович: Детям участвующих в СВО военнослужащих предоставят дополнительные выплаты

По сообщению издания karelinform.ru, дети военнослужащих и чиновников Карелии, участвующих в специальной военной операции, получат по пять тысяч рублей в качестве компенсации затрат на подготовительные курсы в высших учебных заведениях. Мера поддержки распространяется на детей военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба, а также сотрудников органов внутренних дел, принимавших участие в СВО. Шандалович подчеркнул, что соответствующий указ уже подписан главой Карелии Артуром Парфенчиковым, а Министерство образования и спорта республики до 1 сентября текущего года разработает порядок возмещения затрат.
Указ о квотах на прием в вузы для детей военнослужащих, участвующих в СВО, был подписан в мае президентом России Владимиром Путиным. Квоты распространяются на программы бакалавриата и специалитета и составят десять процентов от общего числа мест. Детей погибших в ходе спецоперации на Украине будут принимать в вузы без экзаменов. Дети военных, получивших ранения или заболевания в ходе проведения СВО, будут сдавать экзамены.
Отмечается, что дополнительные меры поддержки семей участвующих в СВО военнослужащих предложили в Приморском крае. Там на базе МФЦ хотят сформировать постоянный специальный отдел, который будет оказывать помощь военным и их супругам. В нем будут работать специалисты по специальной политике, здравоохранению и образованию. Также в Приморье планируют разработать методичку с разъяснениями к новым законам и о том, куда при необходимости можно обратиться за помощью.
В Липецкой области также разрабатываются дополнительные меры поддержки семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. О них доложит на сессии областного совета депутатов специально сформированная рабочая группа.
В Брянской области участвующие в СВО военнослужащие будут дополнительно из регионального бюджета получать ежемесячно по семьдесят тысяч рублей.
Ранее депутаты Заксобрания Карелии предложили предоставлять ветеранам боевых действий, в том числе участникам СВО, земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Проект закона будет рассмотрен в Государственной думе.