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Территорию около площадки ТКО под Краснотурьинском начали благоустраивать

Территорию около площадки ТКО под Краснотурьинском начали благоустраивать

Сегодня, 11:55
Фото: "Рифей"
Под Краснотурьинском благоустроят территорию близ контейнерной площадки ТКО.

Строители начали заливать бетонные дороги и разворотные площадки на территории комплекса по обращению с ТКО, сообщает пресс-служба компании «Рифей».

Дорожное полотно на территории предприятия будет железобетонным. Благодаря этому будет обеспечена прочность и устойчивость дорог к различным нагрузкам. Помимо этого, такие дороги более экологичные.

Строительные работы охватывают всю площадь будущего комплекса. По графику продолжает прибывать оборудование. Доставлены системы очистки воздуха для участка компостирования, - отметил исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.

Также он рассказал, что уже на этой неделе поступят магнитные сепараторы, которые рабочие установят на сортировочной линии для отбора металлов.

Объект возводят 80 работников, треть из них – жители Краснотурьинска. Комплекс по обращению с ТКО достроят в конце года.

#Елена Озерова#Экология#Новости УрФО#ТКО#Рифей#Благоустройство
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