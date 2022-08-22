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Замначальника отдела полиции Екатеринбурга грозит срок за взятку

Сегодня, 18:11
Фото: 1MI
Замначальника отдела полиции № 4 Екатеринбурга Вадим Алексеев подозревается во взяточничестве, ему грозит реальный срок. Показания против него дали бывшие подчиненные, ранее судимые за сбыт наркотиков.

Так, в 2019 году, за распространение запрещенных веществ были осуждены сотрудники ОП Анатолий Диордий, Дмитрий Изибаев, а также бывший сотрудник фонда «Город без наркотиков» Виталий Клещев.

Именно Клещев заявил на следствии, что Вадим Алексеев вымогал у пойманного наркоторговца 300 тысяч рублей. За это он обещал переквалифицировать статью. Тогда в отношении замначальника было возбуждено уголовное дело, однако оно до сих пор не дошло до суда из-за допущенных нарушений в документах.

По словам главы адвоката Сергея Колосовского, сейчас в рамках нового уголовного дела против Дмитрия Изибаева, он собирается снова свидетельствовать против Вадима Алексеева, пишет 66.ру.

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