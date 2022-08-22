Замначальника отдела полиции Екатеринбурга грозит срок за взятку

Так, в 2019 году, за распространение запрещенных веществ были осуждены сотрудники ОП Анатолий Диордий, Дмитрий Изибаев, а также бывший сотрудник фонда «Город без наркотиков» Виталий Клещев.
Именно Клещев заявил на следствии, что Вадим Алексеев вымогал у пойманного наркоторговца 300 тысяч рублей. За это он обещал переквалифицировать статью. Тогда в отношении замначальника было возбуждено уголовное дело, однако оно до сих пор не дошло до суда из-за допущенных нарушений в документах.
По словам главы адвоката Сергея Колосовского, сейчас в рамках нового уголовного дела против Дмитрия Изибаева, он собирается снова свидетельствовать против Вадима Алексеева, пишет 66.ру.