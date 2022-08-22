Замначальника отдела полиции Екатеринбурга грозит срок за взятку

Именно Клещев заявил на следствии, что Вадим Алексеев вымогал у пойманного наркоторговца 300 тысяч рублей. За это он обещал переквалифицировать статью. Тогда в отношении замначальника было возбуждено уголовное дело, однако оно до сих пор не дошло до суда из-за допущенных нарушений в документах.