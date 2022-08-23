TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Экс-начальник МЧС Свердловской области осужден за взятку за заключение госконтракта

Сегодня, 16:02
Фото: 1MI
Бывший начальник отдела тылового обеспечения управления материально-технического обеспечения ГУ МЧС России по Свердловской области Александр Болдырев осужден за получение взятки в сумме 42,5 тысячи рублей.

Следствие доказало, что осенью 2020 года Болдырев, используя свое должностное положение, предложил предпринимателю заплатить ему 42,5 тысячи рублей. За это он обещал посодействовать в заключении контракта по государственной закупке на поставку моющих средств для управления. Деньги директор выигравшей фирмы передала лично взяточнику в его кабинете.

Дело рассматривал Ленинский районный суд Екатеринбурга. Александр Болдырев был осужден на три года условно с испытательным сроком на четыре года. Кроме того, он должен выплатить штраф в сумме 170 тысяч рублей и два года не может занимать муниципальные и государственные должности, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Замначальника отдела полиции Екатеринбурга грозит срок за взятку
Узнать подробнее
Читайте также:
До 12 лет грозит экс-следователю из Екатеринбурга за взятку в виде ремонта ее машины1,5 года тюрьмы получил мигрант за попытку дать взятку сотруднику ДПС в ЕкатеринбургеВо взятках наркодилерам подозревается майор МВД из Челябинска
#Евгения Сафина#Криминал#Екатеринбург#Новости УрФО#Взятка#Суд#Штраф#МЧС#Срок#Госзакупки
Подпишитесь
Вскрыть череп и завести сердце. Как «собирают» пострадавших при жутких ЧП в Тагиле
Вчера, 10:12
Мертвая река и бесконтрольные выбросы. Главные экособытия за неделю в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:16
Перебои с интернетом: санкции Запада или нежелание провайдеров решать проблему?
Вчера, 16:49
Тагильчанин пожаловался на бизнесменов, игнорирующих пандусы для инвалидов
Инвалид пожаловался на отсутствие доступной городской среды в Нижнем Тагиле. Его претензия адресована к представителям бизнеса.
Вчера, 12:14
Девочки-подростки шли ночью по трассе в 20 км от дома под Нижним Тагилом
Две девочки в возрасте 13 и 14 лет находились на трассе ночью одни. Они возвращались от тети обратно домой и ловили попутку.
Вчера, 16:32
236 новых случаев COVID-19 зарегистрировано за неделю в Нижнем Тагиле
Вчера, 17:25