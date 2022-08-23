Экс-начальник МЧС Свердловской области осужден за взятку за заключение госконтракта

Следствие доказало, что осенью 2020 года Болдырев, используя свое должностное положение, предложил предпринимателю заплатить ему 42,5 тысячи рублей. За это он обещал посодействовать в заключении контракта по государственной закупке на поставку моющих средств для управления. Деньги директор выигравшей фирмы передала лично взяточнику в его кабинете.
Дело рассматривал Ленинский районный суд Екатеринбурга. Александр Болдырев был осужден на три года условно с испытательным сроком на четыре года. Кроме того, он должен выплатить штраф в сумме 170 тысяч рублей и два года не может занимать муниципальные и государственные должности, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.