Экс-начальник МЧС Свердловской области осужден за взятку за заключение госконтракта

Дело рассматривал Ленинский районный суд Екатеринбурга. Александр Болдырев был осужден на три года условно с испытательным сроком на четыре года. Кроме того, он должен выплатить штраф в сумме 170 тысяч рублей и два года не может занимать муниципальные и государственные должности, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.