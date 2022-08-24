Более 2 млн перевел работник тагильского НТМК на «безопасные счета»

По словам потерпевшего, ему в течение нескольких дней поступали звонки и сообщения в мессенджерах от якобы сотрудников Центробанка и ФСБ. Они сообщили, что от его имени злоумышленники пытаются оформить кредиты, поэтому деньги надо перевести на безопасные счета. Тагильчанин, которому мошенники не давали опомниться, так и сделал. Он лишился более двух миллионов рублей.