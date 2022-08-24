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Более 2 млн перевел работник тагильского НТМК на «безопасные счета»

Сегодня, 18:13
Фото: 1MI
Очередной жертвой телефонных аферистов стал работник АО «ЕВРАЗ НТМК» из Нижнего Тагила. Он перевел злоумышленникам более двух миллионов рублей. Мошенники представились сотрудниками ФСБ и Центробанка.

По словам потерпевшего, ему в течение нескольких дней поступали звонки и сообщения в мессенджерах от якобы сотрудников Центробанка и ФСБ. Они сообщили, что от его имени злоумышленники пытаются оформить кредиты, поэтому деньги надо перевести на безопасные счета. Тагильчанин, которому мошенники не давали опомниться, так и сделал. Он лишился более двух миллионов рублей.

Мужчина пояснил, что «сотрудник» ФСБ прислал ему фотографии своего удостоверения, а также повестки для дачи показаний в подразделении на улице Ломоносова. Он действительно нашел повестку в почтовом ящике. Когда потерпевший пришел по указанному адресу, то понял, что его обманули и обратился в полицию.

По факту мошенничества в особо крупном размере заведено уголовное дело, преступникам грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов снова провели встречу с работниками НТМК, где напомнили тагильчанам о распространенных способах мошенничества, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

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#Евгения Сафина#Криминал#Нижний Тагил#Полиция#Мошенники#Деньги#ЕВРАЗ НТМК
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