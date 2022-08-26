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2,2 млн выделено на бесплатное питание учащихся школы № 32 в Нижнем Тагиле

Сегодня, 15:04
Фото: 1MI
Подрядчика для организации бесплатного питания для учащихся школы № 32 Нижнего Тагила ищет администрация учебного заведения. Контракт будет заключен до 31 декабря 2022 года.

Услуги необходимо оказывать с 1 октября по 31 декабря в здании школы на улице Карла Маркса, 67. Обеденный зал, пищеблок и склад столовой будут выделены подрядчику в безвозмездное пользование.

Согласно техзаданию, бесплатное питание будут получать:

  • учащиеся начальной школы (завтрак или обед);
  • учащиеся 5-11 классов из многодетных и малообеспеченных семей, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей (завтрак или обед);
  • учащиеся с 1 по 11 классы с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды (завтрак и обед).

Питание школьников, не относящимся к льготным категориям, будет осуществляться за счет средств родителей или законных представителей.

Подрядчику необходимо доставлять горячее питание в школу, используя специальный, чистый транспорт. Меню должно соответствовать необходимым гигиеническим требованиям и нормам СаНПина. Также контракт включает в себя пункты по накрытию столов, раздаче пищи, уборке и мытью посуды и утилизации отходов.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 1 сентября 2022 года.

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Школа#Питание#Закупка#Подрядчик#Спарк
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