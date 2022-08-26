2,2 млн выделено на бесплатное питание учащихся школы № 32 в Нижнем Тагиле

Услуги необходимо оказывать с 1 октября по 31 декабря в здании школы на улице Карла Маркса, 67. Обеденный зал, пищеблок и склад столовой будут выделены подрядчику в безвозмездное пользование.
Согласно техзаданию, бесплатное питание будут получать:
Питание школьников, не относящимся к льготным категориям, будет осуществляться за счет средств родителей или законных представителей.
Подрядчику необходимо доставлять горячее питание в школу, используя специальный, чистый транспорт. Меню должно соответствовать необходимым гигиеническим требованиям и нормам СаНПина. Также контракт включает в себя пункты по накрытию столов, раздаче пищи, уборке и мытью посуды и утилизации отходов.
Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 1 сентября 2022 года.