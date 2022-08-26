Число заявлений о фейках в Роскомнадзор выросло на 25% за полгода

В первом полугодии 2022 года в Роскомнадзор поступило 144,8 тысячи обращений граждан. Это на четверть больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в Роскомнадзоре.
Активнее всего, по данным Роскомнадзора, люди жаловались в марте 2022 года. Тогда в ведомство пришло 10,3 тысячи обращений. Это в 4 раза больше, чем за тот же месяц 2021 года.
Число вопросов, касающихся запрещенных материалов, составило 63,5 тысячи. Это почти в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. Количество замечаний о нарушениях в сфере СМИ увеличилось на 15% до 4,1 тысячи обращений.
За полгода спецоперации 7 тысяч интернет-ресурсов были заблокированы по требованию Генпрокуратуры. Некоторые из них являются иноагентами, например «Голос Америки»*, «Медуза»*, «Медиазона»*, Republic* и другие. При этом около десятка СМИ приостановили работу на время спецоперации. Некоторые стали работать под другими названиями.