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Число заявлений о фейках в Роскомнадзор выросло на 25% за полгода

Сегодня, 13:33
Фото: 1MI
Количество обращений в Роскомнадзор с заявлениями о фейковой информации в интернете выросло на 25%. Самое большое число жалоб зафиксировано в марте. Тогда люди в 4 раза чаще сообщали о недостоверных данных и просили «удалить ссылки на ресурсы с проукраинской пропагандой».

В первом полугодии 2022 года в Роскомнадзор поступило 144,8 тысячи обращений граждан. Это на четверть больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в Роскомнадзоре.

Активнее всего, по данным Роскомнадзора, люди жаловались в марте 2022 года. Тогда в ведомство пришло 10,3 тысячи обращений. Это в 4 раза больше, чем за тот же месяц 2021 года.

Число вопросов, касающихся запрещенных материалов, составило 63,5 тысячи. Это почти в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. Количество замечаний о нарушениях в сфере СМИ увеличилось на 15% до 4,1 тысячи обращений.

За полгода спецоперации 7 тысяч интернет-ресурсов были заблокированы по требованию Генпрокуратуры. Некоторые из них являются иноагентами, например «Голос Америки»*, «Медуза»*, «Медиазона»*, Republic* и другие. При этом около десятка СМИ приостановили работу на время спецоперации. Некоторые стали работать под другими названиями.

#Ирина Кирилова#Общество#Жалоба#Росконадзор#Обращение
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