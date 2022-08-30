В Березовском молодая журналистка зажигает «Искорки добра», и она «Всегда рядом»

В городе Березовский Свердловской области школьники, и мамы и папы, и бабушки и дедушки знают, что следующий проект Ксении Каминской — новое приключение. Всем интересно.
Администрации Президента Российской Федерации тоже интересно. Ксения Каминская — обладательница Премии Президента по поддержке талантливой молодежи за победы в конкурсах по журналистике.
Как я буду кого-то учить? Мне всего 18 лет. Но давай попробуем создать студию телевидения и учить детей-инвалидов, — обескуражила Ксения в 2017 году маму Татьяну.
С одной камерой и одним штативом приехали в дом 7 по улице Гагарина. Инклюзивная студия молодежного телевидения «Компас-ТВ» стартовала. Свердловчане подтягивались, студия ширилась. Педагог по фото, педагог по сценариям и другие классные специалисты учат людей с ОВЗ и без: тележурналистике, фотографии, операторским тактикам. Молоденькая девушка уже вовсю пишет гранты и студией руководит:
Мне нравится, когда в совместной деятельности подростки с инвалидностью и без перестают замечать особенности друг друга.
Авантажных идей предостаточно, и внутри проектов живут подпроекты. «Диджитал дети. Как вернуть киберНЕзависимость» — на стадии монтажа фильм от «Компас-ТВ» о зависимости детей от гаджетов.
Я каждый год что-то придумываю, чтобы дети с инвалидностью могли реализовать свои возможности. Есть дети, которые берут с меня пример. Я вижу, что помогаю им развиваться, и мне хочется делать еще больше, — говорит вечный двигатель Ксения.
Еще больше. 10 лет в Инклюзивном клубе волонтеров «Искорки добра» Ксения Каминская — бодрый лидер. Руководит клубом мама Татьяна. Праздники, посещение театров и музеев, мастер-классы, игротеки, дни рождения, благотворительная акция «Новый год в детском доме» — формы социальной адаптации инвалидов на любой вкус и цвет.
Сегодня я работала журналистом в подпроекте «Особый тур». Мы побывали в Ельцин Центре в музее первого президента на экскурсии. Ребята в восторге, а я как журналист постараюсь написать об этом захватывающе.
Высшее образование по журналистике и медиакоммуникациям Ксения получает прямо сейчас в Гуманитарном университете Екатеринбурга. Поступала уже с толстенным оранжевым портфолио достижений. В 2020 году свердловчанка от Нью-Йоркской киноакадемии закончила Летнюю школу журналистики. До этого 9 месяцев училась в Университете Южной Дакоты. Американские студенты опешили, когда русская девчонка с диагнозом ДЦП и в инвалидной коляске добралась в США одна, самостоятельно.
Я оказалась в Америке по программе обмена YEAR. Мы учились журналистике, а в свободное время путешествовали и много чем занимались, с положительными последствиями и не очень. Крутой опыт в плане самостоятельного проживания, — смеется Ксения.
У Ксении есть Дрим. Мечта девушки — чтоб все инвалиды были счастливы, а Дримом зовут помощника-ретривера. Вдохновленная за границей идеей канистерапии — когда обученные собаки помогают реабилитации людей с инвалидностью — Ксения конечно же немедленно взяла лайфхак на карандаш.
Березовские собаки теперь гордо задирают мокрые носы — ведь они в проекте самой Ксении Каминской. Их обучают терапии в благотворительном проекте «Всегда рядом». Для семей, где есть ребенок-инвалид и собака — «Семейный клуб по воспитанию собак-ассистентов». Поведение умницы-собаки адаптируют под потребности конкретного мальчишки или девчонки.
Собака — ассистент человека, а Ксения самый лучший друг человека с ограниченными возможностями здоровья в Березовском. Ее девиз — «У каждого человека есть шансы». Ее пример меняет отношение жителей планеты Земля к людям с инвалидностью. Ксения спикер форумов и зажигалочка фестивалей. Она обладательница нагрудного знака «Горячее сердце» и знака общественного признания «Доброволец России».
По сравнению с Ксюшей я бездельник, — выдыхает Александр, оператор проекта #безграничные_возможности2022.
Она реально энерджайзер, — согласна координатор Юлия.
Каждый день Ксении Каминской удивителен. Каждый, кто пообщается с ней лично, заряжен. Душа требует еще приключений и проектов от Каминской Ксении.
Трудностей на самом деле много, потому что инвалиды живут в реальности, где не могут быть на 100% самостоятельными. Нужна помощь с лестницами, бордюрами. Пока вокруг есть единомышленники, родители, люди — я чувствую себя уверенно. Не боюсь мечтать. Не стесняюсь. Общаюсь, — говорит бесподобно привлекательная и заразительно успешная девушка в инвалидной коляске Ксения Каминская.