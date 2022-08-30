В Березовском молодая журналистка зажигает «Искорки добра», и она «Всегда рядом»

Высшее образование по журналистике и медиакоммуникациям Ксения получает прямо сейчас в Гуманитарном университете Екатеринбурга. Поступала уже с толстенным оранжевым портфолио достижений. В 2020 году свердловчанка от Нью-Йоркской киноакадемии закончила Летнюю школу журналистики. До этого 9 месяцев училась в Университете Южной Дакоты. Американские студенты опешили, когда русская девчонка с диагнозом ДЦП и в инвалидной коляске добралась в США одна, самостоятельно.