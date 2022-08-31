Психбольной до смерти избил мешавшего ему спать знакомого в селе под Нижним Тагилом

Однако в ночь с 17 на 18 марта гость шумел и что-то бормотал, поэтому хозяин не смог уснуть. В результате он сильно разозлился и стал избивать знакомого руками и пинать ногами, на которых были одеты зимние сапоги. Обвиняемый нанес ему множество ударов по голове и телу.