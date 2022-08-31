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Психбольной до смерти избил мешавшего ему спать знакомого в селе под Нижним Тагилом

Сегодня, 14:28
Фото: 1MI
74-летний житель села Мурзинка под Нижним Тагилом до смерти избил своего знакомого за то, что тот мешал ему спать. Экспертиза доказала, что у пенсионера психическое расстройство. Он может быть отправлен на принудительное лечение.

По данным следствия, 10 марта знакомый обвиняемого попросился к нему пожить на неделю. Пенсионер согласился, зная что у него нет работы и дома, а также проблемы со здоровьем.

Однако в ночь с 17 на 18 марта гость шумел и что-то бормотал, поэтому хозяин не смог уснуть. В результате он сильно разозлился и стал избивать знакомого руками и пинать ногами, на которых были одеты зимние сапоги. Обвиняемый нанес ему множество ударов по голове и телу.

Затем пенсионер выгнал гостя на улицу, однако спустя два часа обнаружил его лежащим у порога. Он затащил его обратно в дом и лег спать. Утром мужчина понял, что знакомый мертв, и сам вызвал полицию.

Пенсионер был направлен на психолого-психиатрическую судебную экспертизу, которая показала, что у него психическое расстройство, и он не осознает опасность совершенных действий. Прокуратура направила в Пригородный суд уголовное дело с требованием отправить обвиняемого на принудительное лечение, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

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