В Ярославле коммунисты заявили о грядущей транспортной катастрофе

Как сообщает echo76.ru со ссылкой на обращение коммунистов, по их словам, состояние общественного транспорта в Ярославле можно охарактеризовать как критическое. К списку нерешенных проблем, которых и без того хватало, теперь добавились еще и попавшие под арест недавно счета главных муниципальных транспортных компаний – «Яргорэлектротранса» и "ПАТП №1 города Ярославля". Вместе с ними оказались арестованными и уже снятыми с госрегистрации 38 автобусов ПАТП. Причина в том, что оно уже три месяца не уплачивает за лизинг компании, предоставившей предприятию технику.
По информации, озвученной первым секретарем Ярославского областного комитета КПРФ Михаилом Парамоновым, состояние техники можно назвать крайне изношенным. Причем данная проблема не сегодняшнего дня. Она возникла в связи с тем, что все последние годы у предприятий не было даже средств на то, чтобы приобрести запчасти. Это обернулось забастовкой сотрудников ПАТП-1. Но проблема осталась без решения.
Как полагает Парамонов, можно было наблюдать планомерную работу по затягиванию в кризис автотранспортных предприятий, которые планировали обанкротить, что потом завершилось бы их продажей.
Когда к руководству горадминистрацией Ярославля пришел Владимир Слепцов, решено было принять новые требования, которые стали предъявляться к автоперевозчикам, и возникли надежды на перемены к лучшему. Местные перевозчики даже решились на то, чтобы взять кредиты, которые бы позволили привести технику в нормальное состояние. Но вышло совсем по-иному.
Новым мэром города Владимиром Волковым была предложена целая транспортная реформа, которая привела к перекройке маршрутной сети, передаче самых выгодных маршрутов иногородним перевозчикам и вытеснению с рынка местных частных компаний. А муниципальные (ПАТП-1 и ЯГЭС), решившиеся взять в лизинг новые автобусы, остались без главных доходов.
По мнению, озвученному депутатом ярославской Думы Эльханом Мардалиевым, происходящее сегодня в городе надо считать «сущим безобразием». Три года, которые прошли после того, как были проведены так называемые «транспортные реформы», показали следующее. В Ярославле теперь маршруты обслуживают не новые комфортабельные автобусы местных перевозчиков, в том числе такие, которыми могли бы воспользоваться люди с ограниченными возможностями здоровья, а разрушающиеся пазики, принадлежащие иногородним перевозчикам. Эта техника каждую неделю выходит из строя и оказывается участником ДТП.
Главную причину происходящего коммунисты видят в преимуществе, которое получили коммерческие перевозчики на основных маршрутах. Все может закончиться тем, что на рынке городских пассажирских перевозок не станет местных компаний, в том числе и муниципальных. Вот почему ярославские коммунисты приняли решение обратиться к Михаилу Мишустину. «Если срочно не принять меры, то муниципальный пассажирский транспорт в Ярославле может исчезнуть как таковой», - призывают они его в этом обращении разобраться с возникшей ситуацией.