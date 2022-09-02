В Ярославле коммунисты заявили о грядущей транспортной катастрофе

Как сообщает echo76.ru со ссылкой на обращение коммунистов, по их словам, состояние общественного транспорта в Ярославле можно охарактеризовать как критическое. К списку нерешенных проблем, которых и без того хватало, теперь добавились еще и попавшие под арест недавно счета главных муниципальных транспортных компаний – «Яргорэлектротранса» и "ПАТП №1 города Ярославля". Вместе с ними оказались арестованными и уже снятыми с госрегистрации 38 автобусов ПАТП. Причина в том, что оно уже три месяца не уплачивает за лизинг компании, предоставившей предприятию технику.