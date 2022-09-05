Стала известна причина массовой гибели растений в Туринске

По данным Росприроднадзора, с 7 по 16 июля, были зафиксированы неблагоприятные метеоусловия для рассеивания выбросов. Об этом УГМС сообщал заранее. При этом предприятие предупреждение проигнорировало и не стало сокращать их. Это привело к пожелтению зелени в огороде. В результате предприятие получило предостережение о недопустимости нарушения законодательства, пишет Е1.