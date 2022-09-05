Стала известна причина массовой гибели растений в Туринске

В ведомстве рассказали, что это случилось по вине местного целлюлозно-бумажного завода, который нарушил требования закона. Туринский ЦБЗ является объектом с высокой категорией риска, который оказывает негативное воздействие на окружающую среду. В Росприроднадзоре уточнили, что в общей сложности у завода 36 источников выбросов. Согласно законодательству, при получении прогнозов о неблагоприятной погоде предприятия должны сокращать выбросы, согласовав это с властями.
По данным Росприроднадзора, с 7 по 16 июля, были зафиксированы неблагоприятные метеоусловия для рассеивания выбросов. Об этом УГМС сообщал заранее. При этом предприятие предупреждение проигнорировало и не стало сокращать их. Это привело к пожелтению зелени в огороде. В результате предприятие получило предостережение о недопустимости нарушения законодательства, пишет Е1.
Напомним, изменения в огородах жители Туринска заметили 8 июля. За одну ночь в их огородах завяли все растения. Люди забили тревогу и обвинили во всем местный завод. Они обратились с просьбами к администрации и Росприроднадзору о проведении проверки.