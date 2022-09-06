Финляндия — европейский лидер в переработке твердых коммунальных отходов

Как сообщает компания на сайте, завод может сжигать до 400 кубометров отходов в секунду. Каждые пять секунд он сжигает годовой объем мусора, который производит одна финская семья, состоящая из трех человек. Здесь применяют немецкую технологию, известную как Düsseldorf System: температура горения около 1000 градусов по Цельсию, из бункера приемки отходов он поступает на валки, где измельчается и постепенно опускается в камеру горения. Так система фильтрации исключает вредные выбросы. Ежегодно из дымовых газов извлекается около 700 тонн различных материалов, в основном тяжелых металлов, которые утилизируются компанией Ekokem в Риихимяки (еще один пригород Хельсенки). Шлак вывозится на полигон Эммассуо, а гравийный донный шлак используется при земляных работах. Сейчас компания проводит испытания технологии, позволяющей использовать образуемую золу. Главное отличие от немецкого аналога — розжиг производится газом, а не мазутом. На заводе построен бункер, позволяющий хранить отходы про запас, чтобы технологический процесс не останавливался. Ведь мусоросжигательный завод — это еще и теплоэлектростанция, на которой производится 920 гигаватт-часов централизованного теплоснабжения в год, что составляет почти половину потребностей города Вантаа, и 600 гигаватт-часов электроэнергии, что составляет 30% от потребностей Вантаа в год.