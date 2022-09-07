Мотоциклист погиб в ДТП с иномаркой в Полевском

По предварительной информации, водитель Toyota 1976 года рождения, ехал по улице Коммунистическая. Во время поворота налево на нерегулируемом перекрестке он не предоставил преимущество мотоциклу под управлением водителя 2002 года рождения. Последний ехал по равнозначной дороге со встречного направления и столкнулся с ним. После этого мотоцикл загорелся, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.