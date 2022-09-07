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Мотоциклист погиб в ДТП с иномаркой в Полевском

Сегодня, 16:02
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В результате стокновения Toyota и мотоцикла в Полевском погиб водитель последнего. Авария случилась вечером 6 сентября в районе улицы Комменистическая, 11.

По предварительной информации, водитель Toyota 1976 года рождения, ехал по улице Коммунистическая. Во время поворота налево на нерегулируемом перекрестке он не предоставил преимущество мотоциклу под управлением водителя 2002 года рождения. Последний ехал по равнозначной дороге со встречного направления и столкнулся с ним. После этого мотоцикл загорелся, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

В результате от полученных травм водитель мотоцикла скончался. В момент аварии на нем не было шлема и защитной экипировки. Водитель Toyota не пострадал. Он рассказал, что мужчина не заметил байкера из-за отсутствия световых приборов.

В ГИБДД установили, что у мотоциклиста не было прав на управление транспортным средством. Оба водителя были трезвы на момент аварии. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#Ирина Кирилова#ДТП#Новости УрФО#Полевской#Авария#Мотоциклист
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