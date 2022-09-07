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О состоянии изрезанной подростком под Екатеринбургом школьницы рассказал ее отец

Сегодня, 20:40
Фото: 1MI
Девочка, которая получила 11 ножевых ранений в голову ножом от подростка в поселке Исток под Екатеринбургом, готовится к выписке. Об этом рассказал ее отец.

Все раны, по его словам, были зашиты, кровь в норме, остальные анализы тоже хорошие, пишет Е1. Отец школьницы уточняет, что врачи могут отпустить его дочь домой в ближайшее время. Одноклассники желают девочке скорейшего выздоровления.

Напомним, 3 сентября школьник напал с ножом на девочку. Он был задержан и отправлен под стражу. В изоляторе для несовершеннолетних юноша пробудет до 1 ноября. По версии матери ребенка, он подвергался буллингу со стороны одноклассников. Однако в школе это опровергают.

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#Ирина Кирилова#Криминал#Подросток изрезал школьницу под Екатеринбургом
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