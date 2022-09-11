Свердловчане могут пожаловаться на нарушения в день голосования

Специально для этих целей был создан Центр общественного наблюдения. Жалобы от граждан здесь принимают в формате горячей линии.
Для этого звонить нужно по телефону: 8(800)101-96-22. В единый день голосования звонки принимаются в течение всего времени работы избирательных участков.
Сам же Центр общественного наблюдения (ЦОН) расположен в парке «Россия — моя история». Там создана крупная стена, на которую транслируются записи с камер видеонаблюдения с мест голосования. Всего на участках установлено порялка 250 камер.
Выборы в гордуму Нижнего Тагила проходят 11 сентября с 8:00 до 20:00. На выбор горожан представлены кандидаты от пяти политических партий.