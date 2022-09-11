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Впервые голосующие тагильчане получают сувенирный шоколад

Сегодня, 14:15
Фото: TagilCity.ru
Тагильчанам, которые впервые голосуют в связи с достижением 18-летнего возраста, вручаются памятные подарки.

Это шоколадки, у которых обертка оформлена со слоганом "Найди время выбрать будущее". Она выполнена в цветах триколора и на ней изображена Лисья гора.

Редакция TagilCity.ru сфотографировала тагильчанку, которая проголосовала впервые в своей жизни. Сделала она это на избирательном участке школы №20, расположенной в Дзержинском районе. 

На данном участке это первая жительница Нижнего Тагила, которой только исполнилось 18 лет. Это ее первые в жизни выборы, - рассказала TagilCity.ru председатель УИК №2154 Екатерина Чудиновских.
Фото: TagilCity.ru

Напомним, в Нижнем Тагиле сегодня 11 сентября проходят выборы депутатов в городскую думу, а также губернатора Свердловской области. С момента открытия избирательных участков и до 12:00 свои голоса отдали уже более 10% тагильчан. Также проголосовать успел и глава города Владислав Пинаев, а в Екатеринбурге бюллетени заполнил губернатор Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев проголосовал на выборах губернатора Свердловской области
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