Впервые голосующие тагильчане получают сувенирный шоколад

Напомним, в Нижнем Тагиле сегодня 11 сентября проходят выборы депутатов в городскую думу, а также губернатора Свердловской области. С момента открытия избирательных участков и до 12:00 свои голоса отдали уже более 10% тагильчан. Также проголосовать успел и глава города Владислав Пинаев, а в Екатеринбурге бюллетени заполнил губернатор Евгений Куйвашев.