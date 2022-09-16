Житель Свердловской области пытался застрелить знакомого после драки

Как стало известно, преступление произошло на территории Слободо-Туринского района. Бытовая ссора в ходе распития спиртных напитков переросла в драку. Один из участников покинул место происшествия, угрожая вернуться с подмогой. Вернувшись через несколько часов, потерпевший получил сквозное ранение из карабина «Сайга». Четыре выстрела из карабина произвел другой местный житель, опасаясь расправы после драки. Мститель бросился в бега.