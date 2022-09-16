Житель Свердловской области пытался застрелить знакомого после драки

В одной из деревень района в результате ссоры 30-летний мужчина ранил местного жителя. В результате оперативно-розыскных мероприятий стрелок задержан в Тюмени. Суд заключил его под стражу. Об этом сообщает следственный комитет по Свердловской области.
Как стало известно, преступление произошло на территории Слободо-Туринского района. Бытовая ссора в ходе распития спиртных напитков переросла в драку. Один из участников покинул место происшествия, угрожая вернуться с подмогой. Вернувшись через несколько часов, потерпевший получил сквозное ранение из карабина «Сайга». Четыре выстрела из карабина произвел другой местный житель, опасаясь расправы после драки. Мститель бросился в бега.
Жизнь 22-летнего пострадавшего удалось спасти. Очевидцы успели доставить его в больницу. Силовики задержали стрелявшего в Тюмени. Начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых отметил, что тяжкое преступление удалось раскрыть в короткие сроки.
Собранные по данному факту материалы сыщики уголовного розыска полиции передали в межрайонный отдел Следственного комитета, — сказал полковник Горелых.
Подозреваемый полностью признал свою вину. Суд удовлетворил ходатайство правоохранителей о заключении обвиняемого под стражу.