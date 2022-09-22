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Пункты голосования о присоединении Донбасса к РФ откроются в Свердловской области

Вчера, 15:31
Фото: 1MI
В городах Свердловской области, среди которых оказался и региональный центр, будут открыты пункты голосования для жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Беженцы, желающие проголосовать о присоединении территорий к Российской Федерации, смогут сделать это по месту своего проживания. Избирательные участки откроются в разных городах России. Информацию опубликовала свердловская избирательная комиссия.

Напомним, что референдум объявлен на 23–27 сентября. В уральских городах избиратели смогут оставить свой голос с 23 по 26 сентября. В Екатеринбурге комиссия будет работать по адресу Крылова, 2.

Ранее, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация в связи с необходимостью защиты освобожденных территорий.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Общество#Мобилизация#Беженцы#Украинские беженцы#Голосование#Референдум#Выборы
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