Пункты голосования о присоединении Донбасса к РФ откроются в Свердловской области

Беженцы, желающие проголосовать о присоединении территорий к Российской Федерации, смогут сделать это по месту своего проживания. Избирательные участки откроются в разных городах России. Информацию опубликовала свердловская избирательная комиссия.
Напомним, что референдум объявлен на 23–27 сентября. В уральских городах избиратели смогут оставить свой голос с 23 по 26 сентября. В Екатеринбурге комиссия будет работать по адресу Крылова, 2.
Ранее, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация в связи с необходимостью защиты освобожденных территорий.