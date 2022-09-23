Энергетик в Нижнем Тагиле решил пройти опрос от «банка» и лишился 12 тысяч рублей

Мужчина рассказал, что получил уведомление не с номера телефона, а с указанием наименования популярного банка. В нем говорилось, что банк проводит акцию и предлагает пройти опрос за бонус. Житель Нижнего Тагила перешел по ссылке и указал свои данные. Он ввел номер телефона и номер банковской карты. Кроме того, ему поступил код в смс, который он также указал на сайте.
Позднее мужчина проверил баланс карты. Он зашел в приложение и обнаружил, что у него списались денежные средства. Сам потерпевший утверждает, что слышал о подобных способах мошенничества, но удержаться от выгодного предложения не смог.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье за кражу с банковского счета, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».