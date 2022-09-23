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За 300 тысяч купила у мошенника стабилизатор напряжения пенсионерка из Тагила

Сегодня, 09:06
Фото: Пресс-служба МУ МВД России "Нижнетагильское"
Установщик окон обманом заставил купить стабилизатор напряжения 84-летнюю пенсионерку из Нижнего Тагила. Она обратилась в полицию, подозреваемый уже задержан.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что пожилой женщине ремонтники окон по телефону предложили услуги по устранению неполадок, на которые она согласилась и заключила договор. Однако через некоторое время один из работников вернулся, якобы для проверки.

Молодой человек попросил зарядить телефон, а затем сообщил потерпевшей, что из-за скачков напряжения зарядник сгорел. Чтобы устранить это, злоумышленник предложил установить стабилизатор за 300 тысяч рублей, который и оплатила доверчивая пенсионерка. Обманщик не оставил никаких документов на выполненные работы, женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Правоохранители выяснили личность и задержали подозреваемого — ранее не судимого 23-летнего тагильчанина. Он работает в фирме по установке окон. В отношении него возбуждено уголовное дело за мошенничество. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

Фото: Пресс-служба МУ МВД России "Нижнетагильское"
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#Криминал#Нижний Тагил#Полиция#Кража#Обман#Пенсионерка#Евгения Сафина
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