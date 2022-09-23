За 300 тысяч купила у мошенника стабилизатор напряжения пенсионерка из Тагила

Молодой человек попросил зарядить телефон, а затем сообщил потерпевшей, что из-за скачков напряжения зарядник сгорел. Чтобы устранить это, злоумышленник предложил установить стабилизатор за 300 тысяч рублей, который и оплатила доверчивая пенсионерка. Обманщик не оставил никаких документов на выполненные работы, женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.