За 300 тысяч купила у мошенника стабилизатор напряжения пенсионерка из Тагила

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что пожилой женщине ремонтники окон по телефону предложили услуги по устранению неполадок, на которые она согласилась и заключила договор. Однако через некоторое время один из работников вернулся, якобы для проверки.
Молодой человек попросил зарядить телефон, а затем сообщил потерпевшей, что из-за скачков напряжения зарядник сгорел. Чтобы устранить это, злоумышленник предложил установить стабилизатор за 300 тысяч рублей, который и оплатила доверчивая пенсионерка. Обманщик не оставил никаких документов на выполненные работы, женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.
Правоохранители выяснили личность и задержали подозреваемого — ранее не судимого 23-летнего тагильчанина. Он работает в фирме по установке окон. В отношении него возбуждено уголовное дело за мошенничество. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».