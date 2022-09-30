5 проездов во дворах будут отремонтированы в Нижнем Тагиле

Заказчиком аукциона выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Все работы необходимо окончить в течение 40 дней после заключения контракта.
Согласно документации, строители должны отремонтировать внутриквартальные дороги:
На всех объектах дорожное покрытие находится в неудовлетворительном состоянии, на дорогах ямы, трещины и выбоины, в том числе и на парковках.
Среди работ в документации значатся разборка разрушенного асфальта, обустройство основания, розлив битума, кладка тротуарной плитки или нового асфальтового покрытия, а также бортового камня и канализационных люков. Подрядчик должен обеспечивать уборку территории стройплощадки и прилегающей зоны в районе пяти метров.
Работы нужно выполнять с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и использовать материалы, имеющие все необходимые сертификаты качества. При въезде на объекты необходимо установить информационные щиты с указанием названий заказчика и подрядчика, а также сроками начала и окончания ремонта.
Строительный мусор со дворов на санкционированную городскую свалку вывезет ООО «Тагилспецтранс». Гарантия на основание дорожной одежды составит не менее шести лет.
Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 6 октября. Контракт будет действовать до 31 декабря 2022 года.