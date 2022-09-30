5 проездов во дворах будут отремонтированы в Нижнем Тагиле

Работы нужно выполнять с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и использовать материалы, имеющие все необходимые сертификаты качества. При въезде на объекты необходимо установить информационные щиты с указанием названий заказчика и подрядчика, а также сроками начала и окончания ремонта.