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5 проездов во дворах будут отремонтированы в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:55
Фото: 1MI
Подрядчика на ремонт пяти внутриквартальных проездов в разных районах города ищет администрация Нижнего Тагила. На работы выделено 7,6 миллиона рублей.

Заказчиком аукциона выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». Все работы необходимо окончить в течение 40 дней после заключения контракта.

Согласно документации, строители должны отремонтировать внутриквартальные дороги:

  • в районе дома № 63 по Черноисточинскому шоссе (износ покрытия до 75%);
  • от проезжей части улицы Зари, в районе домов № 41, 49 по улице Зари (износ покрытия до 47%);
  • от проезжей части проезда Садоводов до улицы Пихтовая, в районе дома № 28 по улице Пихтовая (износ покрытия до 10%);
  • вдоль дома № 59 по проспекту Вагоностроителей (износ покрытия до 20%);
  • от проезжей части улицы Максарева, в районе дома № 9 по улице Максарева до дома № 115 по улице Калинина (износ покрытия до 37%).

На всех объектах дорожное покрытие находится в неудовлетворительном состоянии, на дорогах ямы, трещины и выбоины, в том числе и на парковках.

Среди работ в документации значатся разборка разрушенного асфальта, обустройство основания, розлив битума, кладка тротуарной плитки или нового асфальтового покрытия, а также бортового камня и канализационных люков. Подрядчик должен обеспечивать уборку территории стройплощадки и прилегающей зоны в районе пяти метров.

Работы нужно выполнять с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и использовать материалы, имеющие все необходимые сертификаты качества. При въезде на объекты необходимо установить информационные щиты с указанием названий заказчика и подрядчика, а также сроками начала и окончания ремонта.

Строительный мусор со дворов на санкционированную городскую свалку вывезет ООО «Тагилспецтранс». Гарантия на основание дорожной одежды составит не менее шести лет.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 6 октября. Контракт будет действовать до 31 декабря 2022 года.

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