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62-летнего офицера запаса из Нижнего Тагила не берут добровольцем в ДНР

Сегодня, 15:26
Фото: 1MI
Пенсионер из Нижнего Тагила пожаловался, что его не могут мобилизовать на Донбасс. Игорь Лютиков несколько раз звонил в военкомат. Пенсионеру отказывают в частичной мобилизации по возрасту.

Жителю Нижнего Тагила, Игорю Лютикову 62 года. Он офицер в запасе. После начала частичной мобилизации несколько раз обращался в военкомат, но ему отказывали по возрасту, сообщает RT.

Таких, как я, очень много. Вот куда поставили бы, тем бы и занимался. Совершенно без разницы, главное — Родине пользу приносить. Рядовым солдатом — запросто. <…> В Херсоне есть порт, в конце концов, моя специальность как раз «комендатура», — рассказывает пенсионер Лютиков.

21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. В планах министерства обороны призвать из запаса 300 тысяч военнообязанных граждан.

24 февраля Владимир Путин объявил начало специальной спецоперации на территории Украины. Целью СВО называлось освобождение территорий ДНР и ЛНР.

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#Федор Быстров#Мобилизация#Военкомат#Военные#Частичная мобилизация#Свердловская область#Общество#Нижний Тагил
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