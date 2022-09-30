62-летнего офицера запаса из Нижнего Тагила не берут добровольцем в ДНР

Жителю Нижнего Тагила, Игорю Лютикову 62 года. Он офицер в запасе. После начала частичной мобилизации несколько раз обращался в военкомат, но ему отказывали по возрасту, сообщает RT.
Таких, как я, очень много. Вот куда поставили бы, тем бы и занимался. Совершенно без разницы, главное — Родине пользу приносить. Рядовым солдатом — запросто. <…> В Херсоне есть порт, в конце концов, моя специальность как раз «комендатура», — рассказывает пенсионер Лютиков.
21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. В планах министерства обороны призвать из запаса 300 тысяч военнообязанных граждан.
24 февраля Владимир Путин объявил начало специальной спецоперации на территории Украины. Целью СВО называлось освобождение территорий ДНР и ЛНР.