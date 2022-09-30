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В Нижнем Тагиле приостановлены отправки мобилизованных

Сегодня, 10:23
Фото: TagilCity.ru
Отправки мобилизованных жителей Нижнего Тагила из военкомата приостановлены 30 сентября.
30 сентября мобилизованных тагильчан не отправляли, на 1 октября пока тоже приостановка. До какого числа будет действовать, пока сказать не можем, — рассказали журналисту редакции TagilCity.ru в военкомате Нижнего Тагила. 

С чем связана приостановка отправок, в военкомате уточнить не смогли. Ранее сообщалось, что они перенесены до особых указаний по решению штаба ЦВО.

Своими историями и ошибками, возникающими в процессе мобилизации, вы можете поделиться с редакцией TagilCity.ru, свяжитесь с нами по номеру+79655104242.

Отправки мобилизованных приостановлены в Свердловской области
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