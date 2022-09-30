В Нижнем Тагиле приостановлены отправки мобилизованных

30 сентября мобилизованных тагильчан не отправляли, на 1 октября пока тоже приостановка. До какого числа будет действовать, пока сказать не можем, — рассказали журналисту редакции TagilCity.ru в военкомате Нижнего Тагила.
С чем связана приостановка отправок, в военкомате уточнить не смогли. Ранее сообщалось, что они перенесены до особых указаний по решению штаба ЦВО.
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