Мэр Нижнего Тагила поздравил города-побратимы со вступлением в состав РФ

Слова мэра Нижнего Тагила были направлены к Манолису Пилавову, главе администрации Луганска.
От тагильчан и от себя лично поздравляю вас с историческим событием — подписанием договора о вступлении Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации! — сообщил Владислав Пинаев.
Глава Нижнего Тагила поделился наблюдениями: тагильчане волновались во время проведения референдума, выражали надежду на то, что голосование пройдёт в спокойной атмосфере.
Вступление Луганской области в состав Российской Федерации Владислав Пинаев назвал «новым вектором развития России и Донбасса», отметив изменение в общей геополитической обстановке и мировой истории.
Мэр Нижнего Тагила отметил, что уральский город и Луганск далеки друг от друга территориально, но близки по другим признакам: общей историей, языку, культуре и мировоззрению.
Напомним, что в пятницу, 30 сентября, президент Российской Федерации Владимир Путин поставил подписи на документах и новые регионы присоединились к России. На минувшей неделе карта страны пополнилась Луганской и Донецкой народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями. Главнокомандующий ВС РФ пообещал восстановить земли, где на протяжении восьми лет велись боевые действия.
По результатам референдума (после обработки всех бюллетеней) голоса избирателей из желающих присоединения к РФ субъектов распределились следующим образом: