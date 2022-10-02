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Мэр Нижнего Тагила поздравил города-побратимы со вступлением в состав РФ

Сегодня, 08:27
Фото: Владислав Пинаев
Владислав Пинаев, мэр Нижнего Тагила, поздравил города-побратимы Луганской народной республики со вступлением субъекта в состав Российской Федерации.

Слова мэра Нижнего Тагила были направлены к Манолису Пилавову, главе администрации Луганска.

От тагильчан и от себя лично поздравляю вас с историческим событием — подписанием договора о вступлении Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации! — сообщил Владислав Пинаев.

Глава Нижнего Тагила поделился наблюдениями: тагильчане волновались во время проведения референдума, выражали надежду на то, что голосование пройдёт в спокойной атмосфере.

Вступление Луганской области в состав Российской Федерации Владислав Пинаев назвал «новым вектором развития России и Донбасса», отметив изменение в общей геополитической обстановке и мировой истории.

Мэр Нижнего Тагила отметил, что уральский город и Луганск далеки друг от друга территориально, но близки по другим признакам: общей историей, языку, культуре и мировоззрению.

Напомним, что в пятницу, 30 сентября, президент Российской Федерации Владимир Путин поставил подписи на документах и новые регионы присоединились к России. На минувшей неделе карта страны пополнилась Луганской и Донецкой народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями. Главнокомандующий ВС РФ пообещал восстановить земли, где на протяжении восьми лет велись боевые действия.

По результатам референдума (после обработки всех бюллетеней) голоса избирателей из желающих присоединения к РФ субъектов распределились следующим образом:

  • Запорожская область — 93,11% голосов «за»;
  • Херсонская область — 87,05%;
  • ЛНР — 98,42%;
  • ДНР — 99,23%.
Путин подписал договоры о вхождении новых регионов в состав России
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#Анна Варнакина#Общество#Нижний Тагил#Луганск#Владислав Пинаев#Обращение#Поздравление#Города-побратимы
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