Мэр Нижнего Тагила поздравил города-побратимы со вступлением в состав РФ

Напомним, что в пятницу, 30 сентября, президент Российской Федерации Владимир Путин поставил подписи на документах и новые регионы присоединились к России. На минувшей неделе карта страны пополнилась Луганской и Донецкой народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями. Главнокомандующий ВС РФ пообещал восстановить земли, где на протяжении восьми лет велись боевые действия.