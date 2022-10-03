Что купить в Военторге в Нижнем Тагиле

Первоочередно военнообязанные мужчины покупают в военторгах предметы первой необходимости. Некоторые даже приобретают бронежилеты.
Далее мобилизованным рекомендуют позаботиться об обуви — особенно тем мужчинам, у кого нестандартный размер ноги (слишком большой или маленький).
Также некоторые покупают комплекты нательного и термобелья, длинные носки под берцы и прочими расходными материалами. Все это приобретается в количестве примерно по три пары.
А еще с собой взять можно спальный мешок или специальный тактический коврик. В военкоматах уверяют, что нужны в покупке бронежилетов нет, тем не менее некоторые мужчины их скупают.
Важно собрать с собой армейскую аптечку. Как правило, в нее входят:
Ранее в магазинах Нижнего Тагила рассказывали TagilCity.ru, что среди жителей в возрасте примерно 35-40 лет вырос спрос на военную одежду и предметы. Также там сообщили, что приходят за обмундированием и женщины военнослужащие.
Ассортимент обмундирования в городе пока позволяет полностью одеться, но может быть временным, уверен один из продавцов военторга. Причина — ажиотаж.
Покупают самое необходимое — обувь, термобелье. Форму им пока выдают, насколько я знаю, — сказала продавец.
Известно, что стоимость полной экипировки в Нижнем Тагиле составляет около 100 тысяч рублей. Докупить бронежилет можно еще за 40-60 тысяч рублей. А Нижнем Тагиле их уже нет, зато имеются в Екатеринбурге.
Напомним, что мобилизованным запрещено брать с собой смартфоны. В часть можно взять только кнопочный телефон. Его будут выдавать мужчине в определенное время.
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