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Что купить в Военторге в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:17
Фото: 1MI
Спрос в магазинах-военторгах Свердловской области после объявления в России частичной мобилизации увеличился. Какие вещи следует купить мобилизованному перед отправкой в военкомат читайте в материале TagilCity.ru.

Первоочередно военнообязанные мужчины покупают в военторгах предметы первой необходимости. Некоторые даже приобретают бронежилеты.

Далее мобилизованным рекомендуют позаботиться об обуви — особенно тем мужчинам, у кого нестандартный размер ноги (слишком большой или маленький).

Также некоторые покупают комплекты нательного и термобелья, длинные носки под берцы и прочими расходными материалами. Все это приобретается в количестве примерно по три пары.

А еще с собой взять можно спальный мешок или специальный тактический коврик. В военкоматах уверяют, что нужны в покупке бронежилетов нет, тем не менее некоторые мужчины их скупают.

Важно собрать с собой армейскую аптечку. Как правило, в нее входят:

  • жгут кровоостанавливающий;
  • пакет перевязочный с двумя подушками;
  • пакет перевязочный ППИ АВ-3;
  • лейкопластырь бактерицидный 4×10;
  • салфетки гигиенические спиртовые;
  • капли сульфацил натрия 20%,
  • бинт стерильный 5×10;
  • парацетамол  (Анальгин) 10 таблеток;
  • фталазол 0.5 10 таблеток;
  • салфетка кровоостанавливающая Фармитекс ДЛРА № 3;
  • доксициклина гидрохлорид 0.1 10 капсул;
  • аквабриз 10 таблеток — 1;
  • цитраглюкосолан, порошок 11,95 гр.;
  • регидрон порошок 18.9 гр.;
  • гель противоожоговый 5 гр.;
  • футляр под шприц-тюбики.

Ранее в магазинах Нижнего Тагила рассказывали TagilCity.ru, что среди жителей в возрасте примерно 35-40 лет вырос спрос на военную одежду и предметы. Также там сообщили, что приходят за обмундированием и женщины военнослужащие.

Ассортимент обмундирования в городе пока позволяет полностью одеться, но может быть временным, уверен один из продавцов военторга. Причина — ажиотаж.

Покупают самое необходимое — обувь, термобелье. Форму им пока выдают, насколько я знаю, — сказала продавец.

Известно, что стоимость полной экипировки в Нижнем Тагиле составляет около 100 тысяч рублей. Докупить бронежилет можно еще за 40-60 тысяч рублей. А Нижнем Тагиле их уже нет, зато имеются в Екатеринбурге.

Напомним, что мобилизованным запрещено брать с собой смартфоны. В часть можно взять только кнопочный телефон. Его будут выдавать мужчине в определенное время.

Своими историями и ошибками, возникающими в процессе частичной мобилизации, вы можете поделиться с редакцией TagilCity.ru, свяжитесь с нами по номеру +79655104242.

В Нижнем Тагиле военторг рассказал о спросе на обмундирование
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