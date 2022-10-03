TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Приговор о гибели молодой мамы в ДТП вынесен в Первоуральске

Сегодня, 04:32
Фото: 1MI
Приговор по делу о смерти 30-летней Светланы из Первоуральска вынес суд. Женщина погибла 12 ноября 2015 года. Она попала под колеса автомобиля на трассе под Екатеринбургом.

Обвинения в причинении смерти по неосторожности были предъявлены бывшему сожителю женщины Михаилу. Ему было назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Родные погибшей Светланы не согласны с таким решением суда. Они планируют его обжаловать. По их мнению, Михаил специально толкнул Светлану под колеса.

По словам сестры погибшей, родственники будут добиваться изменения приговора или отмены решения суда. Они считают, что приговор слишком мягкий. При этом, она утверждает, что мужчина не признал свою вину.

Автомобиль, который сбил Светлану так и не был найден. Эксперты после изучения обломков пришли к выводу, что это был Volvo XC 90, пишет «КП-Екатеринбург».

В Нижнем Тагиле машина перевернулась после ДТП на улице Индустриальной
Узнать подробнее
Читайте также:
Ребенок пострадал в ДТП с лосем на трассе под Верхней Пышмой12-летняя девочка пострадала в ДТП с двумя иномарками в Нижнем ТагилеВ Нижнем Тагиле две пенсионерки пострадали в ДТП с пассажирскими автобусами
#Ирина Кирилова#ДТП#Новости УрФО#Первоуральск#Суд#Авария#Погибшие#Смерть#Приговор
Подпишитесь
Диоксид азота в воздухе и дымящая пилорама. Главные экособытия недели в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:50
ТОП-5 ошибок призыва при частичной мобилизации в Свердловской области
1 октября, 13:20
Четыре незаконные свалки обнаружила прокуратура на 25 квартале в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:56
В Нижнем Тагиле цыганка ограбила пенсионерку на 100 тысяч рублей
Вчера, 17:46
Мужчина с хроническими болезнями и без боевого опыта был мобилизован в Верхней Пышме
Сегодня, 12:50
Врача или скорую? Кого и когда вызвать в Нижнем Тагиле, если заболел ребенок
Сегодня, 10:41