Приговор о гибели молодой мамы в ДТП вынесен в Первоуральске

Обвинения в причинении смерти по неосторожности были предъявлены бывшему сожителю женщины Михаилу. Ему было назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы.
Родные погибшей Светланы не согласны с таким решением суда. Они планируют его обжаловать. По их мнению, Михаил специально толкнул Светлану под колеса.
По словам сестры погибшей, родственники будут добиваться изменения приговора или отмены решения суда. Они считают, что приговор слишком мягкий. При этом, она утверждает, что мужчина не признал свою вину.
Автомобиль, который сбил Светлану так и не был найден. Эксперты после изучения обломков пришли к выводу, что это был Volvo XC 90, пишет «КП-Екатеринбург».