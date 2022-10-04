Двум жителям Нижнего Тагила вынесен приговор за оборот нелегальных сигарет на 8 млн

Молодые люди 1995 и 1987 годов рождения признаны виновными в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта и продажи немаркированных изделий.
По данным следствия, с конца июня 2020 года по январь 2022 года мужчины на территории Екатеринбурга закупили немаркированные сигареты у неустановленных лиц. Дело последних выделено в отдельное производство. Вся продукция перевозилась мужчинами на личном автомобиле и арендованном.
В качестве склада молодые люди использовали гараж. А уже оттуда направляли их в торговые точки Нижнего Тагила. В результате оперативники в ходе розыскных мероприятий изъяли более 98 тысяч контрафактных сигарет.
Суд назначил виновному 1995 года рождения наказание в виде 2,6 лет принудительных работ с удержанием 20% заработной платы в доход государства. Второй мужчина получил 2,4 года принудительных работ с удержанием зарплаты в доход государства.