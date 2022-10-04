Двум жителям Нижнего Тагила вынесен приговор за оборот нелегальных сигарет на 8 млн

По данным следствия, с конца июня 2020 года по январь 2022 года мужчины на территории Екатеринбурга закупили немаркированные сигареты у неустановленных лиц. Дело последних выделено в отдельное производство. Вся продукция перевозилась мужчинами на личном автомобиле и арендованном.