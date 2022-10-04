Пять дней за месяц воздух Тагила был чистым, а группы в садиках закрывают из-за ОРВИ

Из-за роста заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ в школах и детских садах Нижнего Тагила закрываются классы и группы. На дистант перевели уже четыре класса в четырех школах Нижнего Тагила. 18 групп в 17 дошкольных учреждениях закрыты на карантин.
25 дней в сентябре посты «Уральского УГМС» и газоанализатор TagilCity.ru фиксировали превышение вредных веществ в воздухе. Чаще всего — на Сухоложском поселке.
Сотрудники ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле, которые попали под частичную мобилизацию, получат дополнительную выплату от предприятия. Точная сумма выплаты неизвестна, но, по словам одного из инсайдеров, она может достигать 70 тысяч рублей.
Лису заметили во дворе на улице Петрова, 35 в Верхней Пышме. Животное вышло к людям 3 октября. Очевидцы, снявшие зверя на камеру, говорят о том, что лиса могла быть не одна.
Для оперативного информирования жителей Нижнего Тагила об угрозе совершения или совершении террористического акта, а также о техногенных или природных катастрофах, в Комсомольском сквере на улице Огаркова установят систему оповещения населения.