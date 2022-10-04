Всего пять дней за месяц воздух Тагила был чистым, а группы в садиках закрывают из-за ОРВИ, гриппа и коронавируса. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 4 октября.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле