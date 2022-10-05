Выживший в аварии актер театра кукол Краснотурьинска рассказал о своем самочувствии

ЧП случилось 1 октября, когда труппа в составе 16 человек возвращалась с гастролей из Первоуральска. Примерно в 23:00 в автобус театра врезался тягач молокозавода, тот выехал на встречку. В результате аварии скончались 26-летняя актриса Юлия Арабей и 37-летняя артистка Кристина Шварц.
В ту же ночь Егора госпитализировали в больницу Новой Ляли, пишет «КП-Екатеринбург». Там мужчине поставили диагноз - растяжение шеи и порезы головы. Однако сам мужчина рассказал, что в последствии выяснилось, что его проблемы со здоровьем после аварии серьезнее, чем медики предполагали ранее.
У меня сотрясение мозга, две трещины в позвонках грудной области. Также осколочный перелом позвонка шейного отдела. Каким-то чудом осколок не попал в спинной мозг, - сказал мужчина.
Также он добавил, что 3 октября его перевезли из Новой Ляли в Краснотурьинск. Теперь он готовится к операции, которая пройдет в госпитале в Екатеринбурге.