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Выживший в аварии актер театра кукол Краснотурьинска рассказал о своем самочувствии

5 октября 08:27
Фото: 1MI
Актер театра кукол Краснотурьинска Антон Старцев, рассказал, как себя чувствует после произошедшего ДТП. Мужчину готовят к проведению операции в Екатеринбурге.

ЧП случилось 1 октября, когда труппа в составе 16 человек возвращалась с гастролей из Первоуральска. Примерно в 23:00 в автобус театра врезался тягач молокозавода, тот выехал на встречку. В результате аварии скончались 26-летняя актриса Юлия Арабей и 37-летняя артистка Кристина Шварц.

В ту же ночь Егора госпитализировали в больницу Новой Ляли, пишет «КП-Екатеринбург». Там мужчине поставили диагноз - растяжение шеи и порезы головы. Однако сам мужчина рассказал, что в последствии выяснилось, что его проблемы со здоровьем после аварии серьезнее, чем медики предполагали ранее.

У меня сотрясение мозга, две трещины в позвонках грудной области. Также осколочный перелом позвонка шейного отдела. Каким-то чудом осколок не попал в спинной мозг, - сказал мужчина.

Также он добавил, что 3 октября его перевезли из Новой Ляли в Краснотурьинск. Теперь он готовится к операции, которая пройдет в госпитале в Екатеринбурге.

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