Выживший в аварии актер театра кукол Краснотурьинска рассказал о своем самочувствии

В ту же ночь Егора госпитализировали в больницу Новой Ляли, пишет «КП-Екатеринбург». Там мужчине поставили диагноз - растяжение шеи и порезы головы. Однако сам мужчина рассказал, что в последствии выяснилось, что его проблемы со здоровьем после аварии серьезнее, чем медики предполагали ранее.