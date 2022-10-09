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Отрытый сбор для мобилизованных объявил мэр свердловского города

Сегодня, 12:22
Фото: 1MI
В администрации Полевского (Свердловская область) открыли сбор средств для горожан, призванных по частичной мобилизации.

Решение открыть сбор было принято после обращения жителей и предпринимателей, сообщили в администрации города. На собранные средства будут закупать теплую одежду, спальники, шапки, а также оборудование для мобилизованных из Полевского и других городов Свердловской области.

Список вещей и оборудования будет согласован с военкоматом области. Сюда приходит информация от военнослужащих в зоне спецоперации.

Еженедельно по пятницам глава администрации [Константин Поспелов] будет получать подробный отчет о ходе сбора средств. Информация будет публиковаться на официальных страницах администрации города, — говорится в сообщении администрации.

Покупки по объявленному сбору будут проводиться через некоммерческую организацию. Поддержку в поиске поставщиков и оформлении договоров окажут предприниматели города. Глава администрации Константин Поспелов стал одним из первых благотворителей. Чиновник внес 50 тысяч рублей по открытом сбору.

21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. В минобороны страны заявили, что призовут 300 тысяч военнообязанных запаса. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал ранее, что призвано 200 тысяч запасников.

Частичная мобилизация предпринимателей на Урале будет проходить в особом порядке
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