Отрытый сбор для мобилизованных объявил мэр свердловского города

Решение открыть сбор было принято после обращения жителей и предпринимателей, сообщили в администрации города. На собранные средства будут закупать теплую одежду, спальники, шапки, а также оборудование для мобилизованных из Полевского и других городов Свердловской области.
Список вещей и оборудования будет согласован с военкоматом области. Сюда приходит информация от военнослужащих в зоне спецоперации.
Еженедельно по пятницам глава администрации [Константин Поспелов] будет получать подробный отчет о ходе сбора средств. Информация будет публиковаться на официальных страницах администрации города, — говорится в сообщении администрации.
Покупки по объявленному сбору будут проводиться через некоммерческую организацию. Поддержку в поиске поставщиков и оформлении договоров окажут предприниматели города. Глава администрации Константин Поспелов стал одним из первых благотворителей. Чиновник внес 50 тысяч рублей по открытом сбору.
21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. В минобороны страны заявили, что призовут 300 тысяч военнообязанных запаса. Министр обороны Сергей Шойгу отмечал ранее, что призвано 200 тысяч запасников.