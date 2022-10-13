Паузу в мобилизации продлили в военкоматах Екатеринбурга

Также ранее Татьяна Мерзлякова рассказывала, что первые выплаты мобилизованным уже начали поступать. Срок появления денег на их картах зависит от банков. А еще она рассказала, что учащиеся колледжей и техникумов, чьих родителей мобилизовали, могут рассчитывать на бесплатные обеды.