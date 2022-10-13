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Паузу в мобилизации продлили в военкоматах Екатеринбурга

Сегодня, 07:27
Фото: 1MI
В ближайшие дни не запланированы отправки мобилизованных из военкоматов Екатеринбурга.

Сбор призывников не состоится до 17 октября. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на областной военкомат.

Также там отметили, что дата отправки следующей партии мобилизованных мужчин еще неизвестна.

Ранее свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова поясняла, что перерыв в рамках частичной мобилизации действительно продлен. Напомним, что вручать повестки в ряде военкоматов региона перестали еще 4 октября. На протяжении недели мобилизованных отправляли обратно домой, сообщив, что при необходимости им позвонят.

Также ранее Татьяна Мерзлякова рассказывала, что первые выплаты мобилизованным уже начали поступать. Срок появления денег на их картах зависит от банков. А еще она рассказала, что учащиеся колледжей и техникумов, чьих родителей мобилизовали, могут рассчитывать на бесплатные обеды.

Отправки мобилизованных приостановили в Свердловской области
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