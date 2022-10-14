Пригожин опроверг посещение Свердловской области для вербовки заключенных

Между тем, в среду 12 октября в ИК-13 Нижнего Тагила побывал представитель частной военной компании. Об этом сообщили источники TagilCity.ru. По их данным, предложение рекрута ЧВК приняли 79 человек. В четверг, 13 октября новобранцы покинули расположение колонии, утверждают собеседники редакции.