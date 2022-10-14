Пригожин опроверг посещение Свердловской области для вербовки заключенных

Евгений Пригожин не прилетал в Свердловские исправительные учреждения для встреч с заключенными. Об этом пишет Ура.ру, ссылаясь на пресс-службу компании «Конкорд», которую возглавляет Пригожин.
Ряд источников издания сообщили, что лидер ЧВК «Вагнер» якобы агитировал заключенных в регионе. В пресс-службе ГУФСИН Свердловской области также отрицают это.
Никакого визита не было, все это бред, — ответил представитель ведомства.
Между тем, в среду 12 октября в ИК-13 Нижнего Тагила побывал представитель частной военной компании. Об этом сообщили источники TagilCity.ru. По их данным, предложение рекрута ЧВК приняли 79 человек. В четверг, 13 октября новобранцы покинули расположение колонии, утверждают собеседники редакции.
Закон РФ о мобилизации не распространяется на заключенных. Осужденных, содержащихся в учреждениях ГУФСИН, нельзя призывать по частичной мобилизации, объявленной в РФ.
Ранее сообщалось, что сенаторы Клишас и Кивилиди разработали законопроект, согласно которому осужденным разрешат участвовать в боевых действиях. Законом предусмотрена полная амнистия и снижение срока для участника спецоперации, призванному из колонии.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории Украины. Ее целью, по словам главы государства является спасение мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. 21 сентября Владимир Путин своим указом ввел в стране частичную мобилизацию.