В минфине РФ предложили меры поддержки для мобилизованных ИП

Согласно проекту минфина, обязательные выплаты в бюджет предлагается сделать до 28-го числа третьего месяца после возвращения. Об этом пишут «Новые известия»
Предпринимателей также освободят от налоговых проверок. Срок предоставления налоговых деклараций (за исключением деклараций по НДС) и другой отчетности, будет продлен. Сроки предоставления требований об уплате налогов увеличен на полгода.
Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Ранее сообщалось, что призыв индивидуального предпринимателя по частичной мобилизации ставит под удар весь бизнес. Бронь от частичной мобилизации распространяется только на сотрудников компаний оборонного комплекса. В других организациях могут призвать на службу до 30% сотрудников.