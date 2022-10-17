В минфине РФ предложили меры поддержки для мобилизованных ИП

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Ранее сообщалось, что призыв индивидуального предпринимателя по частичной мобилизации ставит под удар весь бизнес. Бронь от частичной мобилизации распространяется только на сотрудников компаний оборонного комплекса. В других организациях могут призвать на службу до 30% сотрудников.