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В минфине РФ предложили меры поддержки для мобилизованных ИП

Сегодня, 09:51
В министерстве финансов России подготовили проект мер для поддержки мобилизованных предпринимателей. Срок уплаты налогов и сборов будет продлен. Налоговые выплаты можно будет сделать после демобилизации.

Согласно проекту минфина, обязательные выплаты в бюджет предлагается сделать до 28-го числа третьего месяца после возвращения. Об этом пишут «Новые известия»

Предпринимателей также освободят от налоговых проверок. Срок предоставления налоговых деклараций (за исключением деклараций по НДС) и другой отчетности, будет продлен. Сроки предоставления требований об уплате налогов увеличен на полгода.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Ранее сообщалось, что призыв индивидуального предпринимателя по частичной мобилизации ставит под удар весь бизнес. Бронь от частичной мобилизации распространяется только на сотрудников компаний оборонного комплекса. В других организациях могут призвать на службу до 30% сотрудников.

Алгоритм действий для мобилизованных предпринимателей Нижнего Тагила назвали эксперты
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