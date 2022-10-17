Воздух без выбросов и законопослушный кемпинг. Главные экособытия за неделю в Тагиле

Два пункта по приему вторсырья откроются в Нижнем Тагиле возле парка «Народный» и на въезде к гипермаркету «Лента» на ГГМ. Экодома будут собраны из блок-контейнеров с готовыми коммуникациями. Части строений доставят в город уже в конце октября. Тагильчане смогут сдать в них девять видов отходов: текстиль, полиэтиленовые пакеты, пэт, крышки от пластиковых емкостей, макулатуру, картон, стрейч-пленку, металлические и алюминиевые банки. Также в экодомах будут работать образовательные центры по экологическому просвещению.