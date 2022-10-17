Воздух без выбросов и законопослушный кемпинг. Главные экособытия за неделю в Тагиле

На минувшей неделе газоанализатор TagilCity.ru ни разу не зафиксировал превышений загрязняющих веществ в воздухе при замерах возле ж/д вокзала и на Вагонке. Посты «Уральского УГМС» в период с 6 по 13 ловили превышение выбросов только один раз. 12 октября станция на Сухоложском поселке показала наличие в воздухе сероводорода, его максимальный показатель был 1,8 ПДК.
Природоохранная прокуратура проверила кемпинг на берегу пруда в селе Петрокаменское после жалоб местных жителей на появившийся там забор. Ведомство не нашло никаких нарушений. По словам прокурора Григория Битюкова, доступ к водоему остался свободным для всех. Заплатить посетителям придется лишь за пользование благоустройствами кемпинга.
Донные отложения с Черноисточинского пруда будут складироваться на площадке в районе «Горзеленхоза». Сейчас ил со дна откачивают с помощью земснаряда по специальной трубе в геотубы рядом с коллективным садом НТМК № 10. После отложения проходят процесс обезвоживания. Работы по чистке дна продлятся до наступления морозов.
Два пункта по приему вторсырья откроются в Нижнем Тагиле возле парка «Народный» и на въезде к гипермаркету «Лента» на ГГМ. Экодома будут собраны из блок-контейнеров с готовыми коммуникациями. Части строений доставят в город уже в конце октября. Тагильчане смогут сдать в них девять видов отходов: текстиль, полиэтиленовые пакеты, пэт, крышки от пластиковых емкостей, макулатуру, картон, стрейч-пленку, металлические и алюминиевые банки. Также в экодомах будут работать образовательные центры по экологическому просвещению.
После пожара на складе пластиковой продукции в Екатеринбурге Роспотребнадзор провел замеры воздуха на близлежащих территориях. Оказалось, что норму в атмосфере превышали этилацетат, этенилбензол и бутилацетат. В связи с этим специалисты ведомства порекомендовали местным жителям не выходить на улицу и не открывать окна.