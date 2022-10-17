TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Воздух без выбросов и законопослушный кемпинг. Главные экособытия за неделю в Тагиле

Сегодня, 06:44
Фото: 1MI
На прошлой неделе воздух в Нижнем Тагиле был относительно чистым, природоохранная прокуратура не нашла нарушений в кемпинге в селе Петрокаменское, а ил с Черноисточинского пруда будут складировать рядом с «Горзеленхозом». Главные экологические события за неделю в Нижнем Тагиле и регионе.

На минувшей неделе газоанализатор TagilCity.ru ни разу не зафиксировал превышений загрязняющих веществ в воздухе при замерах возле ж/д вокзала и на Вагонке. Посты «Уральского УГМС» в период с 6 по 13 ловили превышение выбросов только один раз. 12 октября станция на Сухоложском поселке показала наличие в воздухе сероводорода, его максимальный показатель был 1,8 ПДК.

Природоохранная прокуратура проверила кемпинг на берегу пруда в селе Петрокаменское после жалоб местных жителей на появившийся там забор. Ведомство не нашло никаких нарушений. По словам прокурора Григория Битюкова, доступ к водоему остался свободным для всех. Заплатить посетителям придется лишь за пользование благоустройствами кемпинга.

Природоохранная прокуратура не выявила нарушений в кемпинге под Нижним Тагилом
Узнать подробнее

Донные отложения с Черноисточинского пруда будут складироваться на площадке в районе «Горзеленхоза». Сейчас ил со дна откачивают с помощью земснаряда по специальной трубе в геотубы рядом с коллективным садом НТМК № 10. После отложения проходят процесс обезвоживания. Работы по чистке дна продлятся до наступления морозов.

Донные отложения со дна Черноисточинского пруда вывезут к питомнику «Горзеленхоза»
Узнать подробнее

Два пункта по приему вторсырья откроются в Нижнем Тагиле возле парка «Народный» и на въезде к гипермаркету «Лента» на ГГМ. Экодома будут собраны из блок-контейнеров с готовыми коммуникациями. Части строений доставят в город уже в конце октября. Тагильчане смогут сдать в них девять видов отходов: текстиль, полиэтиленовые пакеты, пэт, крышки от пластиковых емкостей, макулатуру, картон, стрейч-пленку, металлические и алюминиевые банки. Также в экодомах будут работать образовательные центры по экологическому просвещению.

Определены места расположения экодомов для приема вторсырья в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

После пожара на складе пластиковой продукции в Екатеринбурге Роспотребнадзор провел замеры воздуха на близлежащих территориях. Оказалось, что норму в атмосфере превышали этилацетат, этенилбензол и бутилацетат. В связи с этим специалисты ведомства порекомендовали местным жителям не выходить на улицу и не открывать окна.

Превышение вредных веществ зафиксировано в Екатеринбурге после пожара на складе
Узнать подробнее
#Анна Григорьева#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Свердловская область#Выбросы#Сероводород#Кемпинг#Проверка
Подпишитесь
В ГИБДД Нижнего Тагила опровергли информацию о поимке уклонистов от военной службы
14 октября, 15:23
Родителям запретили входить на территорию ряда учебных учреждений в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:12
Контейнерную площадку в центре Нижнего Тагила делят десятки домов и предпринимателей
14 октября, 17:18
У Светланы Ушаковой из Невьянска есть очень много медалей и одна «Бусинка»
Сегодня, 13:52
В Екатеринбурге соседка выстрелила женщине в лицо из-за конфликта домашних питомцев
15 октября, 15:57