TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Двух детей сотрудников администрации Берёзовского мобилизовали

Вчера, 05:05
Фото: 1MI

Двух детей сотрудников администрации свердловского города мобилизовали

Отправка мобилизованных резервистов продолжается в Берёзовском. Добровольцы, дети сотрудников и сами работники администрации города отправляются на места боевого слаживания.

В рамках мероприятий по частичной мобилизации новые резервисты из Свердловской области отправились в путь из военкоматов Берёзовского. Об этом сообщил глава города Евгений Писцов.

Сегодня очередная отправка мобилизованных. Среди них подавляющее большинство тех, кто сами пришли в военкомат и попросили, чтобы их мобилизовали, — пишет Евгений Писцов в своём telegram-канале.

Среди призванных резервистов оказались двое детей сотрудников горадминистрации, а также один специалист по мобилизационной работе, офицер-артиллерист.

Сказал, что не может быть в стороне, — прокомментировал действия коллеги Евгений Писцов.
Отправку мобилизованных возобновили в Свердловской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В Свердловскую область из Луганска вернули 8 призванных по частичной мобилизацииЧастичная мобилизация в Нижнем Тагиле скоро закончитсяМногодетные отцы Свердловской области получат отсрочку от частичной мобилизации
#Анна Варнакина#Частичная мобилизация в России#Общество#Березовский#Частичная мобилизация#Военные#Мобилизация#Военкомат#Дети
Подпишитесь
Голые трубы, холодные квартиры и 100% готовность к отопительному сезону в Тагиле
Вчера, 17:12
Нужны квадроциклы и экипировка: волонтёры Нижнего Тагила ищут пропавшую в Новоасбесте
Вчера, 19:41
В Нижнем Тагиле почти 6,3 тысячи детей отдохнули летом в загородных лагерях
Вчера, 16:30
В Нижнем Тагиле умер известный тренер по плаванию
Вчера, 15:41
В Нижнем Тагиле за 5 лет станет на 20% меньше дошкольников
Вчера, 19:13
Ненужный Apple и дефицитный LG. Как поменялись бренды электроники в Нижнем Тагиле
19 октября, 09:16