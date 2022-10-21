Двух детей сотрудников администрации Берёзовского мобилизовали

В рамках мероприятий по частичной мобилизации новые резервисты из Свердловской области отправились в путь из военкоматов Берёзовского. Об этом сообщил глава города Евгений Писцов.
Сегодня очередная отправка мобилизованных. Среди них подавляющее большинство тех, кто сами пришли в военкомат и попросили, чтобы их мобилизовали, — пишет Евгений Писцов в своём telegram-канале.
Среди призванных резервистов оказались двое детей сотрудников горадминистрации, а также один специалист по мобилизационной работе, офицер-артиллерист.
Сказал, что не может быть в стороне, — прокомментировал действия коллеги Евгений Писцов.