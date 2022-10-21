В Екатеринбурге учителя признали годным после возврата с частичной мобилизации

В школе Академического района Екатеринбурга учитель физкультуры и завхоз были призваны по частичной мобилизации. В учебном центре в Елани физруку стало плохо. У мужчины поднялось давление и его отправили домой, пишет «КП-Екатеринбург»
На медкомиссии по месту жительства физрук получил группу годности. Медики сказали мужчине ждать повестку из военкомата.
Оформили группу годности. Сказали сидеть и ждать следующего призыва. Также повестку пришлют. Когда придет время, - рассказал физрук.
21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. В ряды ВС РФ будут призваны 300 тысяч военнослужащих запаса имеющих боевой опыт.