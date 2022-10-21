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В Екатеринбурге учителя признали годным после возврата с частичной мобилизации

Вчера, 12:50
Фото: 1MI
В Екатеринбурге учитель физкультуры был призван для прохождения службы в зоне спецоперации. В учебном гарнизоне минобороны педагога признали частично годным и отправили домой. На медкомиссии по месту жительства учителю сказали ждать повестку.

В школе Академического района Екатеринбурга учитель физкультуры и завхоз были призваны по частичной мобилизации. В учебном центре в Елани физруку стало плохо. У мужчины поднялось давление и его отправили домой, пишет «КП-Екатеринбург»

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На медкомиссии по месту жительства физрук получил группу годности. Медики сказали мужчине ждать повестку из военкомата.

Оформили группу годности. Сказали сидеть и ждать следующего призыва. Также повестку пришлют. Когда придет время, - рассказал физрук.
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21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. В ряды ВС РФ будут призваны 300 тысяч военнослужащих запаса имеющих боевой опыт. 

#Федор Быстров#Общество#Частичная мобилизация в России#Свердловская область#Частичная мобилизация#Мобилизация#Военкомат
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