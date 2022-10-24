Мобилизованный из Талицкого района погиб на Украине

В социальных Евгений Чегаев выкладывал фотографии с учебного полигона. Последний пост датирован 11 октября. Мужчина имел боевой опыт, служил в Чечне, пишет Е1.
Родители Евгения до последнего надеялись, что произошла ошибка. В райвоенкомате им сообщили, что данных о погибших жителях не поступало. В понедельник, 24 октября, семья получила официальное извещение о смерти Евгения.
Всё. Женя погиб, — сообщила мама мобилизованного Людмила Чегаева.
В администрации Талицкого района рассказали, что дата прощания и похорон пока не назначена. По словам родственников погибшего, на территории Украины служит по контракту родной брат Евгения Чегаева.
24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории Украины. По словам главы государства, целью спецоперации является спасение мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. 21 сентября Владимир Путин своим указом ввел в стране частичную мобилизацию.