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Мобилизованный из Талицкого района погиб на Украине

Вчера, 16:18
Фото: 1MI
На Украине погиб уроженец Талицкого района Свердловской области Евгений Чегаев. Повестку Чегаев получил 23 сентября. Последний раз на связь выходил 11 октября.

В социальных Евгений Чегаев выкладывал фотографии с учебного полигона. Последний пост датирован 11 октября. Мужчина имел боевой опыт, служил в Чечне, пишет Е1.

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Родители Евгения до последнего надеялись, что произошла ошибка. В  райвоенкомате им сообщили, что данных о погибших жителях не поступало. В понедельник, 24 октября, семья получила официальное извещение о смерти Евгения.

Всё. Женя погиб, — сообщила мама мобилизованного Людмила Чегаева.

В администрации Талицкого района рассказали, что дата прощания и похорон пока не назначена. По словам родственников погибшего, на территории Украины служит по контракту родной брат Евгения Чегаева.

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24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории  Украины. По словам главы государства, целью спецоперации является спасение мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. 21 сентября Владимир Путин своим указом ввел в стране частичную мобилизацию.

#Федор Быстров#Общество#Частичная мобилизация#Военные#Мобилизация#Погиб#Операция на Украине#Свердловская область
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