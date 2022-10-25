От мобилизованного свердловчанина требуют возврат матпомощи на заводе

25 сентября мужчину призвали для прохождения службы в рядах вооруженных сил в армии России. После того, как свердловчанина доставили в центр прохождения обучения, ему сообщили: снабжение придётся докупать самостоятельно. Жена мобилизованного затратила больше 50 тысяч рублей со своей кредитной карты, сообщила женщина изданию ЕАН.
После отъезда мужчины из дома, с завода пришло три оклада в виде материальной помощи, суммарно — 212 тысяч. С этой суммы женщина погасила свои кредиты, ведь до этого она жила практически без денег, с двумя детьми на руках.
20 октября Сергея отправили обратно домой. Причина отказа в мобилизации — поступление в университет: в нынешнем году мужчина отправился учиться на юрфак. После возвращения сотрудника домой ООО «СЛК Цемент» запросило возврат материальной помощи — для этого отправили реквизиты.
Позже представители организации сообщили, что деньги возвращать не нужно, а виновники были наказаны.