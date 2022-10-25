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От мобилизованного свердловчанина требуют возврат матпомощи на заводе

Сегодня, 08:49
Фото: TagilCity.ru
На ООО «СЛК Цемент» в Сухом Логу от призванного по частичной мобилизации работника требуют возврат материальной помощи. Когда мужчина вернулся домой, ему выставили счёт.

25 сентября мужчину призвали для прохождения службы в рядах вооруженных сил в армии России. После того, как свердловчанина доставили в центр прохождения обучения, ему сообщили: снабжение придётся докупать самостоятельно. Жена мобилизованного затратила больше 50 тысяч рублей со своей кредитной карты, сообщила женщина изданию ЕАН.

После отъезда мужчины из дома, с завода пришло три оклада в виде материальной помощи, суммарно — 212 тысяч. С этой суммы женщина погасила свои кредиты, ведь до этого она жила практически без денег, с двумя детьми на руках.

20 октября Сергея отправили обратно домой. Причина отказа в мобилизации — поступление в университет: в нынешнем году мужчина отправился учиться на юрфак. После возвращения сотрудника домой ООО «СЛК Цемент» запросило возврат материальной помощи — для этого отправили реквизиты.

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Позже представители организации сообщили, что деньги возвращать не нужно, а виновники были наказаны.

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#Анна Варнакина#Частичная мобилизация в России#Происшествия#Сухой лог#Частичная мобилизация#Военные#Мобилизация#Деньги
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