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Уникальные календарики в честь 300-летия Нижнего Тагила напечатали в столице

Сегодня, 10:35
Фото: Наталья Жук "ВКонтакте"
Коллекция пополнилась календарями с Нижним Тагилом

Нижний Тагил изобразили на календариках в честь юбилея

Московский коллекционер Александр Лидерс прислал Наталье Жук — тагильчанке, которая собирает карманные календарики, — эксклюзивные экземпляры, выпущенные в честь 300-летия Нижнего Тагила.

Всего было выпущено 10 календариков с ключевыми объектами Нижнего Тагила: танком, музеем «Демидовская дача» и другими.

Огромное спасибо за внимание к моему городу (к сожалению, в городе никто не выпустил карманные календарики к Юбилею города), — пишет Наталья Жук.
Календарики от московского коллекционераКалендарики от московского коллекционера
Оборотная сторона календариковОборотная сторона календариков
Календарики от московского коллекционера
Фото: Наталья Жук "ВКонтакте"

Новые календарики пополнили коллекцию Натальи — и без того самую большую в России.

Коллекция Натальи
Фото: Наталья Жук "ВКонтакте"
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Напомним, что свое хобби тагильчанка развивает на протяжении многих лет: первый сувенир ей подарила бабушка. Рекламные и редкие экземпляры выпускались с 1984 года. Все собранные экземпляры Наталья Жук сортирует по темам.

#Город#300 лет Нижнему Тагилу#Эксклюзив#Нижний Тагил#Календарь#Сувенир#Хобби#Анна Варнакина
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