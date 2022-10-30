Уникальные календарики в честь 300-летия Нижнего Тагила напечатали в столице

Всего было выпущено 10 календариков с ключевыми объектами Нижнего Тагила: танком, музеем «Демидовская дача» и другими.
Огромное спасибо за внимание к моему городу (к сожалению, в городе никто не выпустил карманные календарики к Юбилею города), — пишет Наталья Жук.
Новые календарики пополнили коллекцию Натальи — и без того самую большую в России.
Напомним, что свое хобби тагильчанка развивает на протяжении многих лет: первый сувенир ей подарила бабушка. Рекламные и редкие экземпляры выпускались с 1984 года. Все собранные экземпляры Наталья Жук сортирует по темам.