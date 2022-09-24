Жительница Нижнего Тагила собрала 757 карманных календариков с видами города

Коллекционер собирает календари-переливашки, редкие и рекламные экземпляры с 1984 года. Старт хобби дал подаренный бабушкой календарик: на нём котёнок и грибок растут вместе. Этот элемент коллекции сохранился у Натальи в первозданном виде и по сей день.