Жительница Нижнего Тагила собрала 757 карманных календариков с видами города

Коллекционер собирает календари-переливашки, редкие и рекламные экземпляры с 1984 года. Старт хобби дал подаренный бабушкой календарик: на нём котёнок и грибок растут вместе. Этот элемент коллекции сохранился у Натальи в первозданном виде и по сей день.
На какое-то время тагильчанка перестала брать новые календари, но недавно вернулась к увеличению снова.
Интенсивно начала собирать, потому что стало очень много возможностей: это интернет, различные группы, где можно вести обмен и обмениваться не только у нас, по России, но и за рубежом, — рассказала Наталья Жук в интервью телекомпании «Тагил-ТВ».
Все экземпляры жительница Нижнего Тагила собирает в альбомы и сортирует по темам: города, артисты, природа, животные и так далее.
Подборка календарей, в которую входит 757 штук сувенирной продукции, отражающей историю Нижнего Тагила, считается самой большой в России. У Натальи есть грамота, подтверждающая рекорд.